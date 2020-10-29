https://ria.ru/20201029/lenoblast-1582103562.html

Власти Ленобласти принимают меры для восстановления занятости

Власти Ленобласти принимают меры для восстановления занятости

Утвержден комплекс мероприятий по снижению напряженности на региональном рынке труда, который позволит выйти на показатели занятости допандемийного 2019 года,... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T15:14

2020-10-29T15:14

2020-10-29T15:14

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Утвержден комплекс мероприятий по снижению напряженности на региональном рынке труда, который позволит выйти на показатели занятости допандемийного 2019 года, сообщил глава Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании областного правительства. По словам председателя комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Аллы Астратовой, ежедневный мониторинг показывает, что рынок Ленобласти труда постепенно восстанавливается, снижается напряженность. Уже сейчас число граждан, признанных безработными за неделю, в среднем, на 100 человек меньше, чем число граждан, снятых с учета по безработице."В среднем за неделю находят новую работу 540 человек, в октябре трудоустроились 2,2 тысячи человек. Растет количество вакансий — сейчас в нашей базе 25,6 тысяч свободных рабочих мест от 1974 работодателей по 1070 наименованиям профессий. Но в целом ситуация на рынке труда пока далека от нормы, поэтому было принято решение усилить меры по его восстановлению", — сказала Астратова. По словам Дрозденко, комплекс мероприятий по восстановлению численности занятого населения региона предполагает работу по снижению напряженности на рынке труда и выход на показатели занятости допандемийного 2019 года. Он включает в себя содействие в трудоустройстве всех категорий граждан, в том числе – выпускников образовательных учреждений, а также тех, кто испытывает сложности в поиске работы — инвалидов, предпенсионеров, лиц, освобожденных из мест лишения свободы.."Так, граждане будут трудоустраиваться на рабочие места, на которые ранее предполагалось привлечение иностранцев и получат помощь при необходимости переезда в другую местность для трудоустройства по направлению службы занятости. Кроме того, область продолжит помогать безработным субсидиями на открытие своего дела, содействовать в регистрации самозанятых и индивидуальных предпринимателей, создании новых рабочих мест, легализации неформально занятых.Также для повышения конкурентоспособности на рынке труда безработных, женщин с детьми-дошкольниками и граждан старше 50 лет Биржа труда продолжит программы по их переобучению. Результаты принятого комплекса мер должны быть достигнуты к четвертому кварталу 2021 года", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20201027/fermery-1581792500.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко