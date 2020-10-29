https://ria.ru/20201029/lekarstva-1582154678.html
Собянин заявил о полном обеспечении Москвы лекарствами от COVID-19
Собянин заявил о полном обеспечении Москвы лекарствами от COVID-19
Москва на 100% обеспечена всеми необходимыми лекарствами, чтобы лечить пациентов с коронавирусом, в том числе амбулаторно, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T18:11
2020-10-29T18:11
2020-10-29T18:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Москва на 100% обеспечена всеми необходимыми лекарствами, чтобы лечить пациентов с коронавирусом, в том числе амбулаторно, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24"."Сегодня Москва на 100% обеспечила пациентов всеми необходимыми лекарствами для того, чтобы лечить на дому, амбулаторно", - заявил Собянин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201029/lekarstva-1582071947.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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