https://ria.ru/20201029/lekarstva-1582154678.html

Собянин заявил о полном обеспечении Москвы лекарствами от COVID-19

Собянин заявил о полном обеспечении Москвы лекарствами от COVID-19

Москва на 100% обеспечена всеми необходимыми лекарствами, чтобы лечить пациентов с коронавирусом, в том числе амбулаторно, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T18:11

2020-10-29T18:11

2020-10-29T18:37

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Москва на 100% обеспечена всеми необходимыми лекарствами, чтобы лечить пациентов с коронавирусом, в том числе амбулаторно, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24"."Сегодня Москва на 100% обеспечила пациентов всеми необходимыми лекарствами для того, чтобы лечить на дому, амбулаторно", - заявил Собянин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201029/lekarstva-1582071947.html

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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