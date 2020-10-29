https://ria.ru/20201029/lekarstva-1582071947.html

Росздравнадзор рассказал об опасности нежелательных реакций на лекарства

Росздравнадзор рассказал об опасности нежелательных реакций на лекарства

Нежелательные реакции на лекарственные препараты являются причиной госпитализации до 20% пациентов, заявила глава ведомства Алла Самойлова. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T13:10

2020-10-29T13:10

2020-10-29T13:10

алла самойлова

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

общество

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Нежелательные реакции на лекарственные препараты являются причиной госпитализации до 20% пациентов, заявила глава ведомства Алла Самойлова."По данным Всемирной организации здравоохранения, нежелательные лекарственные реакции являются причиной госпитализации до 20% пациентов",- сказала Самойлова на конференции "Фарммедобращение 2020".Она уточнила, что наиболее часто нежелательные реакции связаны с назначением антибиотиков, химиотерапевтических средств, анальгетиков, психотропных средств, мочегонных препаратов, инсулина и препаратов калия.

https://radiosputnik.ria.ru/20201029/lekarstva-1582049919.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алла самойлова, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество