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Росздравнадзор оценил выполнение плана по испытаниям качества лекарств
Росздравнадзор оценил выполнение плана по испытаниям качества лекарств
Лаборатории Росздравнадзора за 9 месяцев этого года выполнили на 90% план по испытаниям качества лекарственных средств, заявила глава ведомства Алла Самойлова. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T12:59
2020-10-29T12:59
алла самойлова
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Лаборатории Росздравнадзора за 9 месяцев этого года выполнили на 90% план по испытаниям качества лекарственных средств, заявила глава ведомства Алла Самойлова.Она уточнила, что в условиях пандемии проводилось в том числе испытание качества лекарственных препаратов, которые применяются для лечения и профилактики COVID-19.
https://radiosputnik.ria.ru/20201029/koronavirus-1582060905.html
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алла самойлова, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество

Росздравнадзор оценил выполнение плана по испытаниям качества лекарств

12:59 29.10.2020
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийПродажа лекарств в аптеке
Продажа лекарств в аптеке - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Лаборатории Росздравнадзора за 9 месяцев этого года выполнили на 90% план по испытаниям качества лекарственных средств, заявила глава ведомства Алла Самойлова.
"В условиях ограничений и распространения коронавирусой инфекции продолжается бесперебойная работа по испытаниям качества лекарственных средств. За 9 месяцев было выполнено почти 90% от плана, то есть лаборатории работали довольно интенсивно", - сказала Самойлова на конференции "Фарммедобращение 2020".
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
12:18
Пульмонолог ответил, могут ли лекарства остановить COVID-19
Она уточнила, что в условиях пандемии проводилось в том числе испытание качества лекарственных препаратов, которые применяются для лечения и профилактики COVID-19.
 
Алла СамойловаФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Общество
 
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