https://ria.ru/20201029/lekarstva-1582069149.html

Росздравнадзор оценил выполнение плана по испытаниям качества лекарств

Росздравнадзор оценил выполнение плана по испытаниям качества лекарств

Лаборатории Росздравнадзора за 9 месяцев этого года выполнили на 90% план по испытаниям качества лекарственных средств, заявила глава ведомства Алла Самойлова. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T12:59

2020-10-29T12:59

2020-10-29T12:59

алла самойлова

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

общество

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Лаборатории Росздравнадзора за 9 месяцев этого года выполнили на 90% план по испытаниям качества лекарственных средств, заявила глава ведомства Алла Самойлова.Она уточнила, что в условиях пандемии проводилось в том числе испытание качества лекарственных препаратов, которые применяются для лечения и профилактики COVID-19.

https://radiosputnik.ria.ru/20201029/koronavirus-1582060905.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алла самойлова, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество