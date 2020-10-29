https://ria.ru/20201029/lekarstva-1582069149.html
Росздравнадзор оценил выполнение плана по испытаниям качества лекарств
Росздравнадзор оценил выполнение плана по испытаниям качества лекарств
Лаборатории Росздравнадзора за 9 месяцев этого года выполнили на 90% план по испытаниям качества лекарственных средств, заявила глава ведомства Алла Самойлова. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T12:59
2020-10-29T12:59
2020-10-29T12:59
алла самойлова
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Лаборатории Росздравнадзора за 9 месяцев этого года выполнили на 90% план по испытаниям качества лекарственных средств, заявила глава ведомства Алла Самойлова.Она уточнила, что в условиях пандемии проводилось в том числе испытание качества лекарственных препаратов, которые применяются для лечения и профилактики COVID-19.
https://radiosputnik.ria.ru/20201029/koronavirus-1582060905.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алла самойлова, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество