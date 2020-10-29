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Фармкомпании сообщили о проблемах с поставками лекарств в Россию
Фармкомпании сообщили о проблемах с поставками лекарств в Россию
Из-за сбоев в системе маркировки лекарств у двух третей компаний, входящих в Ассоциацию международных фармацевтических производителей (AIPM), возникли проблемы... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T10:59
2020-10-29T10:59
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Из-за сбоев в системе маркировки лекарств у двух третей компаний, входящих в Ассоциацию международных фармацевтических производителей (AIPM), возникли проблемы при прохождении таможни. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос организации. Отмечается, что сроки прохождения таможни либо затянулись, либо компании не могут ввести продукцию в Россию.В AIPM входят как минимум 60 международных компаний, на долю которых, по оценкам, приходится свыше 80% выпускаемых в мире лекарств.Более чем половина компаний не могут ввести препараты в гражданский оборот в течение недели, а в некоторых случаях этот процедура растягивается на срок до двух недель. Кроме того, о сбоях в системе заявили две трети компаний — членов AIPM, что приводит к дальнейшей блокировке движения лекарственных средств. Из-за нестабильной работы системы маркировки на разных этапах зависло свыше 450 наименований препаратов объемом более 40 миллионов упаковок, подчеркнули в ассоциации.Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что российскую систему цифровой маркировки лекарств временно переведут в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском звене. В ведомстве отметили, что зафиксировали два сбоя с момента запуска системы. Их устранили в течение суток, однако, отметили в Минпромторге, сохранились проблемы, связанные с "недостаточной готовностью участников рынка к работе с маркированными препаратами".Обязательную маркировку лекарств в России ввели с 1 июля этого года.
https://radiosputnik.ria.ru/20201024/markirovka-1581330114.html
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россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика

Фармкомпании сообщили о проблемах с поставками лекарств в Россию

10:59 29.10.2020
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудник аптеки
Сотрудник аптеки - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Из-за сбоев в системе маркировки лекарств у двух третей компаний, входящих в Ассоциацию международных фармацевтических производителей (AIPM), возникли проблемы при прохождении таможни. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос организации. Отмечается, что сроки прохождения таможни либо затянулись, либо компании не могут ввести продукцию в Россию.
В AIPM входят как минимум 60 международных компаний, на долю которых, по оценкам, приходится свыше 80% выпускаемых в мире лекарств.
Более чем половина компаний не могут ввести препараты в гражданский оборот в течение недели, а в некоторых случаях этот процедура растягивается на срок до двух недель. Кроме того, о сбоях в системе заявили две трети компаний — членов AIPM, что приводит к дальнейшей блокировке движения лекарственных средств. Из-за нестабильной работы системы маркировки на разных этапах зависло свыше 450 наименований препаратов объемом более 40 миллионов упаковок, подчеркнули в ассоциации.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что российскую систему цифровой маркировки лекарств временно переведут в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском звене. В ведомстве отметили, что зафиксировали два сбоя с момента запуска системы. Их устранили в течение суток, однако, отметили в Минпромторге, сохранились проблемы, связанные с "недостаточной готовностью участников рынка к работе с маркированными препаратами".
Обязательную маркировку лекарств в России ввели с 1 июля этого года.
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РоссияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
 
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