Фармкомпании сообщили о проблемах с поставками лекарств в Россию
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Из-за сбоев в системе маркировки лекарств у двух третей компаний, входящих в Ассоциацию международных фармацевтических производителей (AIPM), возникли проблемы при прохождении таможни. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос организации. Отмечается, что сроки прохождения таможни либо затянулись, либо компании не могут ввести продукцию в Россию.
В AIPM входят как минимум 60 международных компаний, на долю которых, по оценкам, приходится свыше 80% выпускаемых в мире лекарств.
Более чем половина компаний не могут ввести препараты в гражданский оборот в течение недели, а в некоторых случаях этот процедура растягивается на срок до двух недель. Кроме того, о сбоях в системе заявили две трети компаний — членов AIPM, что приводит к дальнейшей блокировке движения лекарственных средств. Из-за нестабильной работы системы маркировки на разных этапах зависло свыше 450 наименований препаратов объемом более 40 миллионов упаковок, подчеркнули в ассоциации.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что российскую систему цифровой маркировки лекарств временно переведут в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском звене. В ведомстве отметили, что зафиксировали два сбоя с момента запуска системы. Их устранили в течение суток, однако, отметили в Минпромторге, сохранились проблемы, связанные с "недостаточной готовностью участников рынка к работе с маркированными препаратами".
Обязательную маркировку лекарств в России ввели с 1 июля этого года.
24 октября, 13:17Задержек не будет: маркировка лекарств временно стала уведомительной