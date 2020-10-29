https://ria.ru/20201029/kutsenko-1582017110.html

Перенесший COVID-19 Гоша Куценко обратился к россиянам

Актер Гоша Куценко, ранее госпитализированный с коронавирусом, опубликовал обращение к россиянам в своем инстаграме. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T04:48

2020-10-29T04:48

2020-10-29T04:48

здоровье

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

гоша куценко

китай

общество

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<strong>МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Gosha_Kucenko_JUrijj_Kucenko/" target="_blank" data-auto="true">Гоша Куценко</a>, ранее госпитализированный с коронавирусом, опубликовал обращение к россиянам в своем <a href="https://www.instagram.com/p/CG440h9KWgT/" target="_blank" rel="nofollow noopener">инстаграме</a>.Артист сообщил о выздоровлении и поблагодарил всех врачей и специалистов, которые борются с эпидемией. Актер призвал россиян не слушать диссидентов, а верить врачам и переболевшим COVID-19. Кроме того, Куценко настоятельно посоветовал всем носить маски. В качестве примера важности средств индивидуальной защиты актер привел <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>, где, по его мнению, эпидемию удалось победить благодаря "элементарной дисциплине".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581885544.html

Эрика Рика Сколько дали за рекламу ковида? 44

Сша Капут Они все достали уже. Артисты, певцы, депутаты и остальные "мишустины". Кому верить х.з.. Кто-то может и заболел, а другие просто напоминают о себе, даже заразой не брезгуя. 25

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китай

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, гоша куценко, китай, общество