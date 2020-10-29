https://ria.ru/20201029/kurs-1582066249.html
Официальный курс евро на пятницу вырос более чем на рубль
Официальный курс евро на пятницу вырос более чем на рубль
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,34 рубля - до 92,6011 рубля, курс доллара увеличился на 1,32 рубля - до 78,8699 рубля, РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T12:46
2020-10-29T12:46
2020-10-29T12:46
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,34 рубля - до 92,6011 рубля, курс доллара увеличился на 1,32 рубля - до 78,8699 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла на 1,33 рубля, составив 85,0489 рубля.
https://radiosputnik.ria.ru/20201016/dollar-1580078124.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика