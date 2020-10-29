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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201029/kurs-1582066249.html
Официальный курс евро на пятницу вырос более чем на рубль
Официальный курс евро на пятницу вырос более чем на рубль
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,34 рубля - до 92,6011 рубля, курс доллара увеличился на 1,32 рубля - до 78,8699 рубля, РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T12:46
2020-10-29T12:46
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,34 рубля - до 92,6011 рубля, курс доллара увеличился на 1,32 рубля - до 78,8699 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла на 1,33 рубля, составив 85,0489 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на пятницу вырос более чем на рубль

12:46 29.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛюди около электронного табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Люди около электронного табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,34 рубля - до 92,6011 рубля, курс доллара увеличился на 1,32 рубля - до 78,8699 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла на 1,33 рубля, составив 85,0489 рубля.
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 11:14Сказано в эфире
Это "круто"? Экономист оценил пользу падения рубля к долларуГлава Минпромторга Денис Мантуров назвал преимущество падения курса рубля к доллару на 20%. В эфире радио Sputnik свою точку зрения по этому вопросу высказал заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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