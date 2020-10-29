Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201029/kubrakov-1582089237.html
Новый глава МВД Белоруссии назвал приоритеты в своей работе
Новый глава МВД Белоруссии назвал приоритеты в своей работе
Новый министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков, отвечая на вопросы журналистов, обозначил главные задачи в своей работе на этом посту на ближайшее время: РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T14:23
2020-10-29T14:23
иван кубраков
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582061921_79:0:2353:1279_1400x0_80_0_0_f4be783819d567c8d4ed5a0a1f52c550.jpg
МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Новый министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков, отвечая на вопросы журналистов, обозначил главные задачи в своей работе на этом посту на ближайшее время: обеспечение безопасности в Минске и укрепление кадрового потенциала ведомства.Кубраков ранее занимал должность начальника ГУВД Мингорисполкома. В четверг было объявлено о его назначении главой МВД республики. В свою очередь, бывший министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев стал помощником президента Александра Лукашенко по Гродненской области.По словам Кубракова, президент, принимая кадровые решения, поставил перед ним задачу обеспечить безопасность белорусских граждан, в том числе с учетом складывающейся оперативной обстановки.Помимо этого, речь шла о необходимости укрепления кадрового потенциала министерства внутренних дел республики, добавил он. "Очень много назначений, многие сотрудники МВД назначены на другие должности, ушли на повышение, поэтому будем создавать команду и совместно работать", - подчеркнул Кубраков.
https://ria.ru/20201029/lukashenko-1582062679.html
https://ria.ru/20201029/kubrakov-1582077015.html
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582061921_363:0:2068:1279_1400x0_80_0_0_9fc0cf4fc7f9fbd2acf82fa2a264cb98.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иван кубраков, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Новый глава МВД Белоруссии назвал приоритеты в своей работе

14:23 29.10.2020
 
© SputnikИван Кубраков
Иван Кубраков - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© Sputnik
Читать ria.ru в
МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Новый министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков, отвечая на вопросы журналистов, обозначил главные задачи в своей работе на этом посту на ближайшее время: обеспечение безопасности в Минске и укрепление кадрового потенциала ведомства.
Кубраков ранее занимал должность начальника ГУВД Мингорисполкома. В четверг было объявлено о его назначении главой МВД республики. В свою очередь, бывший министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев стал помощником президента Александра Лукашенко по Гродненской области.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
12:28
Лукашенко заявил о расширении полномочий его помощников в регионах
По словам Кубракова, президент, принимая кадровые решения, поставил перед ним задачу обеспечить безопасность белорусских граждан, в том числе с учетом складывающейся оперативной обстановки.

"Основное внимание было, конечно, обращено на обеспечение безопасности в Минске", - сказал министр, слова которого приводит Sputnik Беларусь.

Помимо этого, речь шла о необходимости укрепления кадрового потенциала министерства внутренних дел республики, добавил он. "Очень много назначений, многие сотрудники МВД назначены на другие должности, ушли на повышение, поэтому будем создавать команду и совместно работать", - подчеркнул Кубраков.
Иван Кубраков - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
13:43
Биография Ивана Кубракова
 
Иван КубраковАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:56Еврокомиссия выделит 220 миллионов евро для перевозки больных COVID-19
00:49Экипаж МКС назвал возможную причину появления трещины в российском модуле
00:45Глава Еврокомиссии рассказала, как страны ЕС получат вакцину от COVID-19
00:43В Карабахе рассказали, с чем связаны звуки взрывов в Степанакерте
00:39Экипаж МКС рассказал об особенности трещины в российском модуле
00:29ЛАГ призвала ввести уголовную ответственность за оскорбление мусульман
00:22В ресторанах России с пятницы запрещено курение кальянов и вейпов
00:11Главу Конституционного суда Украины проверяют на причастность к банде
00:07Президент Армении утвердил закон, регулирующий деятельность ополчения
00:00Мэр Вашингтона предупредила о возможных беспорядках в день выборов
23:46Адвоката экс-полицейского по делу Голунова лишили статуса на два года
23:29Познер предложил высылать мигрантов после теракта во Франции
23:21Совершивший теракт в Ницце мужчина оказался выходцем из Туниса
23:10Россиянам рассказали о погоде в ноябре
23:02В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
22:45Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковной промзоне
22:45Установлен основной источник распространения коронавируса
22:39Трамп о деле Байденов: "Русские думают, что мы ненормальные"
22:32Армения заявила об улучшении позиций на юге Карабаха
22:30Двое детей погибли из-за лопнувшей веревки на аттракционе
Лента новостейМолния