https://ria.ru/20201029/kubrakov-1582089237.html

Новый глава МВД Белоруссии назвал приоритеты в своей работе

Новый глава МВД Белоруссии назвал приоритеты в своей работе

Новый министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков, отвечая на вопросы журналистов, обозначил главные задачи в своей работе на этом посту на ближайшее время: РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T14:23

2020-10-29T14:23

2020-10-29T14:23

иван кубраков

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Новый министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков, отвечая на вопросы журналистов, обозначил главные задачи в своей работе на этом посту на ближайшее время: обеспечение безопасности в Минске и укрепление кадрового потенциала ведомства.Кубраков ранее занимал должность начальника ГУВД Мингорисполкома. В четверг было объявлено о его назначении главой МВД республики. В свою очередь, бывший министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев стал помощником президента Александра Лукашенко по Гродненской области.По словам Кубракова, президент, принимая кадровые решения, поставил перед ним задачу обеспечить безопасность белорусских граждан, в том числе с учетом складывающейся оперативной обстановки.Помимо этого, речь шла о необходимости укрепления кадрового потенциала министерства внутренних дел республики, добавил он. "Очень много назначений, многие сотрудники МВД назначены на другие должности, ушли на повышение, поэтому будем создавать команду и совместно работать", - подчеркнул Кубраков.

https://ria.ru/20201029/lukashenko-1582062679.html

https://ria.ru/20201029/kubrakov-1582077015.html

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван кубраков, александр лукашенко, белоруссия, в мире