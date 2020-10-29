https://ria.ru/20201029/kredity-1582173946.html

МСП Банк видит рост спроса на инструменты секьюритизации кредитов МСП

МСП Банк видит рост спроса на инструменты секьюритизации кредитов МСП

Спрос инвесторов на финансовые инструменты, выпущенные в рамках секьюритизации кредитов субъектам МСП, уверенно растет, сообщила директор департамента... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T19:56

2020-10-29T19:56

2020-10-29T19:56

мсп банк

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Спрос инвесторов на финансовые инструменты, выпущенные в рамках секьюритизации кредитов субъектам МСП, уверенно растет, сообщила директор департамента структурного финансирования МСП Банка Наталия Кольцова.Она напомнила, что с момента первой сделки по секьюритизации кредитного портфеля в России прошло менее 5 лет. С тех пор МСП банк организовал уже шесть подобных сделок и в настоящий момент ведет работу над седьмой."Самое сложное в таких сделках – обеспечить широкий круг инвесторов: найти тех, кто купит этот достаточно сложный инструмент, сможет его понимать, правильно оценивать и принимать инвестиционные решения. Последняя наша сделка показала, что таких инвесторов - на радость нам и всему рынку — становится всё больше. Помимо традиционных институтов развития и кредитных организаций, мы увидели частных инвесторов, физических лиц, инвестиционные фонды", — рассказала Кольцова в ходе IX конференции "Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России".Тем не менее, считает Кольцова, останавливаться на достигнутом рано, необходимо совершенствовать нормативное регулирование в этой области, чтобы увеличить число потенциальных инвесторов за счет пенсионных фондов и более широкого круга коммерческих банков. Для этого необходимо включение облигаций, выпущенных в рамках секьюритизации, в ломбардный список ЦБ и в список разрешенных активов для инвестирования пенсионных фондов и пенсионных резервов.Представитель МСП Банка подчеркнула, что данный инструмент может быть интересен для банков-эмитентов, имеющих портфели кредитов МСП. За счет высокого рейтинга таких облигаций банк получает возможность привлечь недорогое финансирование на долговом рынке, по ставке близкой к бумагам квазисуверенных заемщиков.В свою очередь, инвестор может вложить средства в надежные бумаги, обеспеченные поручительством института развития в лице Корпорации МСП. Несмотря на близость к суверенному рейтингу, эти бумаги все равно имеют спрэд к ОФЗ, давая возможность получить дополнительную доходность при сопоставимом уровне надежности, заключила Кольцова.В четверг в Москве состоялась крупнейшая в России конференция для профессионалов рынка секьюритизации. Программа конференции ориентирована на рассмотрение практических вопросов, касающихся организации выпуска, юридического сопровождения, рейтингования, инвестирования, ведения учета, а также законодательного регулирования ипотечных ценных бумаг и других типов секьюритизированных активов. Особое внимание было уделено перспективам развития секьюритизации кредитов МСП.

https://ria.ru/20201029/bank-1582151154.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мсп банк, новости компаний - экономика