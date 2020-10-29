https://ria.ru/20201029/kredity-1582095424.html
Путин заявил, что отсрочка по кредитам бизнесу не нанесла вреда банкам
Путин заявил, что отсрочка по кредитам бизнесу не нанесла вреда банкам
Банковский сектор РФ не пострадал от переноса платежей по ранее взятым субъектами малого и среднего бизнеса кредитам, при этом сохранил значительную часть своих РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T14:46
2020-10-29T14:46
2020-10-29T15:05
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Банковский сектор РФ не пострадал от переноса платежей по ранее взятым субъектами малого и среднего бизнеса кредитам, при этом сохранил значительную часть своих клиентов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"."Банкиры на нас сердились на первом этапе, говорили, что мы значительную часть мер поддержки малого и среднего бизнеса переложили на плечи банковской системы, имея ввиду отсрочки платежей по полученным кредитам и некоторые другие инструменты, которые мы использовали. Но, как мы видим, все-таки эти решения были оправданы, и банковский сектор не пострадал, сохранил своих клиентов, когда перенес платежи по этим кредитам, ранее взятым субъектами малого и среднего предпринимательства", - сказал он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201029/pandemiya-1582088868.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, владимир путин, экономика