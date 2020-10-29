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Голованов: краудфандинг может стать прорывом в финансировании сферы МСП
Голованов: краудфандинг может стать прорывом в финансировании сферы МСП
Механизм карудфандинга позволит привлечь порядка 3 триллионов рублей средств частных инвесторов для финансирования проектов малого и среднего бизнеса, считает... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T17:46
2020-10-29T17:46
корпорация мсп
дмитрий голованов
мсп банк
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Механизм карудфандинга позволит привлечь порядка 3 триллионов рублей средств частных инвесторов для финансирования проектов малого и среднего бизнеса, считает председатель правления МСП банка Дмитрий Голованов."Я считаю, что краудфандинг — это та точка, которая может создать возможность прорыва, увеличения объемов финансирования частными инвесторами малого и среднего предпринимательства. На сегодня, по данным ЦБ, на счетах физлиц находится более 30 триллионов рублей. Конечно, не все откажутся от депозитов в банках и других надежных инструментов, но от 5 до 10% этих средств - а это очень большая сумма — могут пойти в высокорискованные активы, которые приносят самый большой доход", — уверен Голованов.Он отметил, что средняя депозитная ставка в надежном банке сегодня составляет около 4%, в связи с чем депозит теряет привлекательность для большинства физических лиц. И получается ситуация, когда частный инвестор ищет способ размещения своих денег в каких-то других более доходных инструментах."И краудфандинг, совместное финансирование проектов, — это один из таких инструментов. Именно платформы коллективного фондирования становятся центром для частного инвестора при вхождении в новые активы. Работает это следующим образом: одному человеку профинансировать отдельно взятый проект достаточно сложно и рискованно, но когда собирается большое количество людей, и каждый по чуть-чуть вкладывает в проект — это достаточно просто. Другая история - когда большое число людей вкладывают не в один проект, а в набор однородных проектов, объединенный в пул на соответствующей платформе", — пояснил глава МСП Банка.По его словам, инструментами частного кредитования малого и среднего бизнеса уже сегодня становятся такие сложные для физических лиц инструменты, как облигации, выпущенные в рамках секьюритизации портфеля кредитов субъектов МСП. Так, последний выпуск секьюритизированных бумаг МСП Банком привлек более 1000 инвесторов-физлиц, что является абсолютным рекордом.Ранее на совещании президента РФ с членами правительства председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщала, что ЦБ РФ намерен развивать новые формы инвестирования для розничных инвесторов. По ее словам, в России появился большой класс розничных инвесторов, то есть, "граждане пошли на финансовый рынок". Как считает Набиуллина, это связано, в том числе, и с тем, что ставки по депозитам снижаются, и часть граждан смотрят на альтернативы вложений своих средств.
https://ria.ru/20201028/bank-1581929902.html
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корпорация мсп, дмитрий голованов, мсп банк

Голованов: краудфандинг может стать прорывом в финансировании сферы МСП

17:46 29.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкIV Восточный экономический форум. День первый. Председатель правления, член наблюдательного совета АО "МСП Банк" Дмитрий Голованов
IV Восточный экономический форум. День первый. Председатель правления, член наблюдательного совета АО МСП Банк Дмитрий Голованов - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Механизм карудфандинга позволит привлечь порядка 3 триллионов рублей средств частных инвесторов для финансирования проектов малого и среднего бизнеса, считает председатель правления МСП банка Дмитрий Голованов.
"Я считаю, что краудфандинг — это та точка, которая может создать возможность прорыва, увеличения объемов финансирования частными инвесторами малого и среднего предпринимательства. На сегодня, по данным ЦБ, на счетах физлиц находится более 30 триллионов рублей. Конечно, не все откажутся от депозитов в банках и других надежных инструментов, но от 5 до 10% этих средств - а это очень большая сумма — могут пойти в высокорискованные активы, которые приносят самый большой доход", — уверен Голованов.
Он отметил, что средняя депозитная ставка в надежном банке сегодня составляет около 4%, в связи с чем депозит теряет привлекательность для большинства физических лиц. И получается ситуация, когда частный инвестор ищет способ размещения своих денег в каких-то других более доходных инструментах.
"И краудфандинг, совместное финансирование проектов, — это один из таких инструментов. Именно платформы коллективного фондирования становятся центром для частного инвестора при вхождении в новые активы. Работает это следующим образом: одному человеку профинансировать отдельно взятый проект достаточно сложно и рискованно, но когда собирается большое количество людей, и каждый по чуть-чуть вкладывает в проект — это достаточно просто. Другая история - когда большое число людей вкладывают не в один проект, а в набор однородных проектов, объединенный в пул на соответствующей платформе", — пояснил глава МСП Банка.
Вывеска МСП банка - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
Вчера, 14:26
МСП Банк открывает сбор заявок на покупку облигаций на 4 млрд рублей
По его словам, инструментами частного кредитования малого и среднего бизнеса уже сегодня становятся такие сложные для физических лиц инструменты, как облигации, выпущенные в рамках секьюритизации портфеля кредитов субъектов МСП. Так, последний выпуск секьюритизированных бумаг МСП Банком привлек более 1000 инвесторов-физлиц, что является абсолютным рекордом.
Ранее на совещании президента РФ с членами правительства председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщала, что ЦБ РФ намерен развивать новые формы инвестирования для розничных инвесторов. По ее словам, в России появился большой класс розничных инвесторов, то есть, "граждане пошли на финансовый рынок". Как считает Набиуллина, это связано, в том числе, и с тем, что ставки по депозитам снижаются, и часть граждан смотрят на альтернативы вложений своих средств.
 
Корпорация МСПДмитрий ГоловановМСП Банк
 
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