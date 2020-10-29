https://ria.ru/20201029/kraudfanding-1582147682.html

Голованов: краудфандинг может стать прорывом в финансировании сферы МСП

Голованов: краудфандинг может стать прорывом в финансировании сферы МСП

Механизм карудфандинга позволит привлечь порядка 3 триллионов рублей средств частных инвесторов для финансирования проектов малого и среднего бизнеса, считает... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T17:46

2020-10-29T17:46

2020-10-29T17:46

корпорация мсп

дмитрий голованов

мсп банк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155540/22/1555402230_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_ec96dfd63ffb1f6d6b5ad4ccef78fc7d.jpg

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Механизм карудфандинга позволит привлечь порядка 3 триллионов рублей средств частных инвесторов для финансирования проектов малого и среднего бизнеса, считает председатель правления МСП банка Дмитрий Голованов."Я считаю, что краудфандинг — это та точка, которая может создать возможность прорыва, увеличения объемов финансирования частными инвесторами малого и среднего предпринимательства. На сегодня, по данным ЦБ, на счетах физлиц находится более 30 триллионов рублей. Конечно, не все откажутся от депозитов в банках и других надежных инструментов, но от 5 до 10% этих средств - а это очень большая сумма — могут пойти в высокорискованные активы, которые приносят самый большой доход", — уверен Голованов.Он отметил, что средняя депозитная ставка в надежном банке сегодня составляет около 4%, в связи с чем депозит теряет привлекательность для большинства физических лиц. И получается ситуация, когда частный инвестор ищет способ размещения своих денег в каких-то других более доходных инструментах."И краудфандинг, совместное финансирование проектов, — это один из таких инструментов. Именно платформы коллективного фондирования становятся центром для частного инвестора при вхождении в новые активы. Работает это следующим образом: одному человеку профинансировать отдельно взятый проект достаточно сложно и рискованно, но когда собирается большое количество людей, и каждый по чуть-чуть вкладывает в проект — это достаточно просто. Другая история - когда большое число людей вкладывают не в один проект, а в набор однородных проектов, объединенный в пул на соответствующей платформе", — пояснил глава МСП Банка.По его словам, инструментами частного кредитования малого и среднего бизнеса уже сегодня становятся такие сложные для физических лиц инструменты, как облигации, выпущенные в рамках секьюритизации портфеля кредитов субъектов МСП. Так, последний выпуск секьюритизированных бумаг МСП Банком привлек более 1000 инвесторов-физлиц, что является абсолютным рекордом.Ранее на совещании президента РФ с членами правительства председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщала, что ЦБ РФ намерен развивать новые формы инвестирования для розничных инвесторов. По ее словам, в России появился большой класс розничных инвесторов, то есть, "граждане пошли на финансовый рынок". Как считает Набиуллина, это связано, в том числе, и с тем, что ставки по депозитам снижаются, и часть граждан смотрят на альтернативы вложений своих средств.

https://ria.ru/20201028/bank-1581929902.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, дмитрий голованов, мсп банк