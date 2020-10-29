https://ria.ru/20201029/krasa-1582135627.html

Студентка педуниверситета из Ярославля стала "Красой России — 2020"

Студентка педуниверситета из Ярославля стала "Красой России — 2020"

Студентка Ярославского педагогического университета имени К. Д. Ушинского Альбина Королева стала победительницей конкурса "Краса России". РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T17:01

2020-10-29T17:01

2020-10-29T20:10

"краса россии" (конкурс красоты)

ярославль

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582135163_0:120:1080:728_1400x0_80_0_0_d13616b18d8b3e9f35b85a00b5a7fe75.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 окт — РИА Новости. Студентка Ярославского педагогического университета имени К. Д. Ушинского Альбина Королева стала победительницей конкурса "Краса России".Организаторы конкурса подтвердили РИА Новости эту информацию.В описании Королевой в группе конкурса в социальной сети "ВКонтакте" сказано, что Альбина учится на первом курсе Ярославского государственного педагогического университета имени К. Д. Ушинского, на факультете физической культуры. Девушка закончила женскую гимназию, занималась художественной гимнастикой, играла на флейте и пела в ансамбле. Бывшая участница группы поддержки "Грация" хоккейного клуба "Локомотив". Ведет прогноз погоды на ярославском телеканале, хочет развиваться в сфере телевидения. Мечтает о большой и крепкой семье, считает, что именно это самое важное в жизни."Краса России" является старейшим конкурсом красоты на территории России. На протяжении 26 лет фестиваль объединяет на одной сцене девушек из разных уголков России. Финал прошел в Сочи, за главный титул боролись 49 участниц в возрасте от 15 до 34 лет. Помимо основного титула "Краса России", участница становится обладательницей титула "Miss Earth Russia" и представляет Россию на международном конкурсе красоты "Miss Earth", который проходит на Филиппинах.

ярославль

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"краса россии" (конкурс красоты), ярославль, общество