Студентка педуниверситета из Ярославля стала "Красой России — 2020"
17:01 29.10.2020 (обновлено: 20:10 29.10.2020)
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 окт — РИА Новости. Студентка Ярославского педагогического университета имени К. Д. Ушинского Альбина Королева стала победительницей конкурса "Краса России".
"Теперь я "Краса России — 2020"! Мне до сих пор не верится, что я буду представлять Россию на международном уровне. Это огромная честь для меня! Выражаю благодарность дирекции конкурса за доверие, я буду с гордостью нести звание "Краса России — 2020"!" — написала сама Королева на свой странице в Instagram.
Организаторы конкурса подтвердили РИА Новости эту информацию.
В описании Королевой в группе конкурса в социальной сети "ВКонтакте" сказано, что Альбина учится на первом курсе Ярославского государственного педагогического университета имени К. Д. Ушинского, на факультете физической культуры. Девушка закончила женскую гимназию, занималась художественной гимнастикой, играла на флейте и пела в ансамбле. Бывшая участница группы поддержки "Грация" хоккейного клуба "Локомотив". Ведет прогноз погоды на ярославском телеканале, хочет развиваться в сфере телевидения. Мечтает о большой и крепкой семье, считает, что именно это самое важное в жизни.
"Краса России" является старейшим конкурсом красоты на территории России. На протяжении 26 лет фестиваль объединяет на одной сцене девушек из разных уголков России. Финал прошел в Сочи, за главный титул боролись 49 участниц в возрасте от 15 до 34 лет. Помимо основного титула "Краса России", участница становится обладательницей титула "Miss Earth Russia" и представляет Россию на международном конкурсе красоты "Miss Earth", который проходит на Филиппинах.