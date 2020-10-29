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Костин рассказал о реструктуризации кредитов компаний во время пандемии
Костин рассказал о реструктуризации кредитов компаний во время пандемии
ВТБ за время пандемии нового коронавируса реструктурировал компаниям кредиты на 1,6 триллиона рублей, заявил глава банка Андрей Костин на встрече с президентом... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T17:14
2020-10-29T18:59
владимир путин
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
россия
втб
андрей костин (банкир)
экономика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. ВТБ за время пандемии нового коронавируса реструктурировал компаниям кредиты на 1,6 триллиона рублей, заявил глава банка Андрей Костин на встрече с президентом Владимиром Путиным.Также, по его словам, гражданам было реструктурировано примерно 370 тысяч кредитов на общую сумму более 300 миллиардов рублей."Компании продолжают брать деньги, это значит, что у них есть интерес к развитию производства. Мы считаем, что в этом году темп прироста кредитного портфеля для корпоративных клиентов может составить порядка 15% и около 20% - для малого бизнеса. Это говорит о том, что в принципе экономика переживает этот кризис достаточно успешно. Хотя мы все понимаем, что четвертый квартал будет не простым", - отметил Костин.Кроме того, он обратил внимание на увеличение средств населения в банках. "Деньги населения в нашем банке выросли за этот год примерно на 15%", - добавил глава ВТБ.
https://ria.ru/20201029/vtb-1582060114.html
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владимир путин, россия, втб, андрей костин (банкир), экономика

Костин рассказал о реструктуризации кредитов компаний во время пандемии

17:14 29.10.2020 (обновлено: 18:59 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин принимает участие в работе 12-го ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовёт!"
Президент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин принимает участие в работе 12-го ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал Россия зовёт! - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. ВТБ за время пандемии нового коронавируса реструктурировал компаниям кредиты на 1,6 триллиона рублей, заявил глава банка Андрей Костин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Где-то мы реструктурировали примерно 1,6 триллиона рублей нашим компаниям, что, конечно, позволило им временно высвободить средства для того, чтобы пройти этот сложный период", - сказал Костин.

Также, по его словам, гражданам было реструктурировано примерно 370 тысяч кредитов на общую сумму более 300 миллиардов рублей.
"Компании продолжают брать деньги, это значит, что у них есть интерес к развитию производства. Мы считаем, что в этом году темп прироста кредитного портфеля для корпоративных клиентов может составить порядка 15% и около 20% - для малого бизнеса. Это говорит о том, что в принципе экономика переживает этот кризис достаточно успешно. Хотя мы все понимаем, что четвертый квартал будет не простым", - отметил Костин.
Кроме того, он обратил внимание на увеличение средств населения в банках. "Деньги населения в нашем банке выросли за этот год примерно на 15%", - добавил глава ВТБ.
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"Владимир ПутинРоссияВТБАндрей Костин (банкир)Экономика
 
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