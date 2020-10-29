Костин рассказал о реструктуризации кредитов компаний во время пандемии
17:14 29.10.2020 (обновлено: 18:59 29.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин принимает участие в работе 12-го ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовёт!"
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. ВТБ за время пандемии нового коронавируса реструктурировал компаниям кредиты на 1,6 триллиона рублей, заявил глава банка Андрей Костин на встрече с президентом Владимиром Путиным.
"Где-то мы реструктурировали примерно 1,6 триллиона рублей нашим компаниям, что, конечно, позволило им временно высвободить средства для того, чтобы пройти этот сложный период", - сказал Костин.
Также, по его словам, гражданам было реструктурировано примерно 370 тысяч кредитов на общую сумму более 300 миллиардов рублей.
"Компании продолжают брать деньги, это значит, что у них есть интерес к развитию производства. Мы считаем, что в этом году темп прироста кредитного портфеля для корпоративных клиентов может составить порядка 15% и около 20% - для малого бизнеса. Это говорит о том, что в принципе экономика переживает этот кризис достаточно успешно. Хотя мы все понимаем, что четвертый квартал будет не простым", - отметил Костин.
Кроме того, он обратил внимание на увеличение средств населения в банках. "Деньги населения в нашем банке выросли за этот год примерно на 15%", - добавил глава ВТБ.