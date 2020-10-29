https://ria.ru/20201029/kostin-1582139706.html

Костин рассказал о реструктуризации кредитов компаний во время пандемии

Костин рассказал о реструктуризации кредитов компаний во время пандемии

ВТБ за время пандемии нового коронавируса реструктурировал компаниям кредиты на 1,6 триллиона рублей, заявил глава банка Андрей Костин на встрече с президентом... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T17:14

2020-10-29T17:14

2020-10-29T18:59

владимир путин

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

россия

втб

андрей костин (банкир)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582095573_0:0:2970:1671_1400x0_80_0_0_4d385c9ed8601373e7d747cd5608e95b.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. ВТБ за время пандемии нового коронавируса реструктурировал компаниям кредиты на 1,6 триллиона рублей, заявил глава банка Андрей Костин на встрече с президентом Владимиром Путиным.Также, по его словам, гражданам было реструктурировано примерно 370 тысяч кредитов на общую сумму более 300 миллиардов рублей."Компании продолжают брать деньги, это значит, что у них есть интерес к развитию производства. Мы считаем, что в этом году темп прироста кредитного портфеля для корпоративных клиентов может составить порядка 15% и около 20% - для малого бизнеса. Это говорит о том, что в принципе экономика переживает этот кризис достаточно успешно. Хотя мы все понимаем, что четвертый квартал будет не простым", - отметил Костин.Кроме того, он обратил внимание на увеличение средств населения в банках. "Деньги населения в нашем банке выросли за этот год примерно на 15%", - добавил глава ВТБ.

https://ria.ru/20201029/vtb-1582060114.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, россия, втб, андрей костин (банкир), экономика