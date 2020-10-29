https://ria.ru/20201029/koronavirusy-1582020356.html
В Роспотребнадзоре выявили коронавирусы у летучих мышей в России
Специалисты Роспотребнадзора обнаружили коронавирусы у летучих мышей в России, но какой именно тип вируса, говорить пока рано, сообщила РИА Новости руководитель РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T07:04
2020-10-29T07:04
2020-10-29T07:04
россия
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.</strong> Специалисты <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> обнаружили коронавирусы у летучих мышей в России, но какой именно тип вируса, говорить пока рано, сообщила РИА Новости руководитель группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.В конце августа сообщалось, что Роспотребнадзор начал исследование по выявлению коронавирусов у летучих мышей, обитающих в разных регионах России, проект должен помочь оценить возможные пути распространения вирусов и эпидемические риски.Она уточнила, что летучие мыши не опаснее, чем другие дикие животные, такие как лисы и ежи, которые тоже могут быть переносчиками опасных для человека вирусов. Человеку достаточно стараться не трогать летучих мышей, не лезть к ним и не разорять их места обитания, пояснила Сперанскся.Исследование летучих мышей пока не завершилось, оно будет продолжаться еще около двух лет, подчеркнула специалист.
https://ria.ru/20201026/virusy-1581649121.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество