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В Роспотребнадзоре выявили коронавирусы у летучих мышей в России
Специалисты Роспотребнадзора обнаружили коронавирусы у летучих мышей в России, но какой именно тип вируса, говорить пока рано, сообщила РИА Новости руководитель РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T07:04
2020-10-29T07:04
россия
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.</strong> Специалисты <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> обнаружили коронавирусы у летучих мышей в России, но какой именно тип вируса, говорить пока рано, сообщила РИА Новости руководитель группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.В конце августа сообщалось, что Роспотребнадзор начал исследование по выявлению коронавирусов у летучих мышей, обитающих в разных регионах России, проект должен помочь оценить возможные пути распространения вирусов и эпидемические риски.Она уточнила, что летучие мыши не опаснее, чем другие дикие животные, такие как лисы и ежи, которые тоже могут быть переносчиками опасных для человека вирусов. Человеку достаточно стараться не трогать летучих мышей, не лезть к ним и не разорять их места обитания, пояснила Сперанскся.Исследование летучих мышей пока не завершилось, оно будет продолжаться еще около двух лет, подчеркнула специалист.
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россия, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

В Роспотребнадзоре выявили коронавирусы у летучих мышей в России

07:04 29.10.2020
 
© Depositphotos / javarmanЛетучая мышь
Летучая мышь - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© Depositphotos / javarman
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора обнаружили коронавирусы у летучих мышей в России, но какой именно тип вируса, говорить пока рано, сообщила РИА Новости руководитель группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.
В конце августа сообщалось, что Роспотребнадзор начал исследование по выявлению коронавирусов у летучих мышей, обитающих в разных регионах России, проект должен помочь оценить возможные пути распространения вирусов и эпидемические риски.

"Какие-то (пока что неизвестно, какие именно) коронавирусы в летучих мышах, живущих в России, есть. Какие именно – предмет исследования. Также исследование позволило установить последовательности геномов целого ряда других вирусов (не коронавирусов), которые были найдены "заодно",- сказала Сперанская.

Она уточнила, что летучие мыши не опаснее, чем другие дикие животные, такие как лисы и ежи, которые тоже могут быть переносчиками опасных для человека вирусов. Человеку достаточно стараться не трогать летучих мышей, не лезть к ним и не разорять их места обитания, пояснила Сперанскся.
Исследование летучих мышей пока не завершилось, оно будет продолжаться еще около двух лет, подчеркнула специалист.
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Ученые выяснили, почему летучие мыши стали главными резервуарами вирусов
 
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РоссияКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
 
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