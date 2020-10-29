Собянин оценил необходимость жестких мер из-за COVID-19

"Если мы будем соблюдать четко те требования, которые мы уже предъявляем, дополнительных мер не понадобится, очень надеюсь, что никаких жестких мер, которые применяют сегодня в Европе - во Франции, Германии, других странах - мы вводить не будем. Сегодня ситуация, по крайней мере, говорит о том, что можем обойтись без этого", - отметил он в эфире телеканала " Россия 1 ".