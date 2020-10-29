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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582183301.html
Собянин оценил необходимость жестких мер из-за COVID-19
Собянин оценил необходимость жестких мер из-за COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что жёстких мер из-за коронавируса, как во Франции, Германии и других странах Европы, в Москве вводить не будут,... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T21:20
2020-10-29T21:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что жёстких мер из-за коронавируса, как во Франции, Германии и других странах Европы, в Москве вводить не будут, сейчас это не нужно.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сергей собянин, москва

Собянин оценил необходимость жестких мер из-за COVID-19

21:20 29.10.2020 (обновлено: 21:26 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевСотрудник санитарной службы проводит дезинфекцию на Поклонной горе в Москве
Сотрудник санитарной службы проводит дезинфекцию на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что жёстких мер из-за коронавируса, как во Франции, Германии и других странах Европы, в Москве вводить не будут, сейчас это не нужно.

"Если мы будем соблюдать четко те требования, которые мы уже предъявляем, дополнительных мер не понадобится, очень надеюсь, что никаких жестких мер, которые применяют сегодня в Европе - во Франции, Германии, других странах - мы вводить не будем. Сегодня ситуация, по крайней мере, говорит о том, что можем обойтись без этого", - отметил он в эфире телеканала "Россия 1".

Коронавирус в Москве: новые ограничения - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 17:07Инфографика
Коронавирус в Москве: новые ограничения
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоСергей СобянинМосква
 
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