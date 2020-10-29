Собянин оценил необходимость жестких мер из-за COVID-19
21:20 29.10.2020 (обновлено: 21:26 29.10.2020)
© РИА Новости / Алексей МайшевСотрудник санитарной службы проводит дезинфекцию на Поклонной горе в Москве
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что жёстких мер из-за коронавируса, как во Франции, Германии и других странах Европы, в Москве вводить не будут, сейчас это не нужно.
"Если мы будем соблюдать четко те требования, которые мы уже предъявляем, дополнительных мер не понадобится, очень надеюсь, что никаких жестких мер, которые применяют сегодня в Европе - во Франции, Германии, других странах - мы вводить не будем. Сегодня ситуация, по крайней мере, говорит о том, что можем обойтись без этого", - отметил он в эфире телеканала "Россия 1".
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