https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582180944.html

Число случаев COVID-19 в Европе превысило 10 миллионов

Число случаев COVID-19 в Европе превысило 10 миллионов

Количество выявленных заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 в европейском регионе превысило 10 миллионов человек, говорится в заявлении регионального... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T20:56

2020-10-29T20:56

2020-10-29T21:03

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

воз

европа

в мире

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ЖЕНЕВА, 29 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество выявленных заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 в европейском регионе превысило 10 миллионов человек, говорится в заявлении регионального директора Всемирной организации здравоохранения по Европе Ханса Клюгге, распространенном в четверг."На этой неделе в европейском регионе был зарегистрирован самый высокий еженедельный уровень случаев COVID-19 с начала пандемии, за прошедшие 7 дней было зарегистрировано свыше 1,5 миллиона случаев. Общее количество подтвержденных случаев увеличилось с 7 до 9 миллионов за 14 дней, и сегодня Европа перешагнула черту в 10 миллионов случаев", - сообщил он.Клюгге отметил, что за две недели также выросло количество госпитализаций и на 32% увеличился уровень смертности за одну неделю. Вирус вернулся вновь к пациентам из группы риска, а также распространился среди молодежи. Это может очень быстро привести к избыточному уровню смертности в регионе.Глава европейского офиса ВОЗ подчеркнул, что, по мнению организации, дети и подростки не рассматриваются как основные разносчики COVID-19. И поэтому закрытие школ не может расцениваться как единственное эффективное средство и должно внедряться только в качестве крайней меры.По оценкам Института метрики и оценки здоровья (IHME), которые проводили моделирование дальнейшего развития ситуации, если в Европе будет повсеместно внедрена практика систематического ношения масок (увеличение до 95% от сегодняшнего дня), к 1 февраля 2021 года это поможет спасти жизни 266 тысяч человек во всех 53 государствах-членах региона. Кроме того, необходимо поощрять людей работать из дома, ограничивать массовые мероприятия и закрывать места возможного тесного скопления людей.

https://ria.ru/20201029/koronavirusy-1582020356.html

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

европа

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, воз, европа, в мире