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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582170857.html
Число выявленных за сутки случаев COVID-19 в Италии обновило антирекорд
Число выявленных за сутки случаев COVID-19 в Италии обновило антирекорд
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Италии достигло нового рекорда – 26 831, сообщило министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T19:33
2020-10-29T19:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
италия
в мире
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РИМ, 29 окт – РИА Новости, Александр Логунов. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Италии достигло нового рекорда – 26 831, сообщило министерство здравоохранения страны.Накануне был зарегистрирован 24 991 новый случай.Согласно обнародованным в четверг данным минздрава Италии, в общей сложности с начала эпидемии на Апеннинах зафиксированы 616 595 подтвержденных случаев COVID-19.Жертв инфекции по стране стало больше на 217, общее число скончавшихся превысило 38 тысяч и достигло 38 122. Накануне погибших было 205.Число выздоровевших от коронавируса в Италии увеличилось на 3416 человек, их число достигло 279 282. Число пациентов отделений интенсивной терапии выросло 115 и достигло 1651 , число госпитализированных перевалило за 15 тысяч (+983 пациента).Впервые с начала эпидемии число проведенных тестов за стуки превысило 200 тысяч.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, италия, в мире

Число выявленных за сутки случаев COVID-19 в Италии обновило антирекорд

19:33 29.10.2020
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРабота российских и итальянских врачей в полевом госпитале Бергамо
Работа российских и итальянских врачей в полевом госпитале Бергамо - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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РИМ, 29 окт – РИА Новости, Александр Логунов. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Италии достигло нового рекорда – 26 831, сообщило министерство здравоохранения страны.
Накануне был зарегистрирован 24 991 новый случай.
Согласно обнародованным в четверг данным минздрава Италии, в общей сложности с начала эпидемии на Апеннинах зафиксированы 616 595 подтвержденных случаев COVID-19.
Жертв инфекции по стране стало больше на 217, общее число скончавшихся превысило 38 тысяч и достигло 38 122. Накануне погибших было 205.
Число выздоровевших от коронавируса в Италии увеличилось на 3416 человек, их число достигло 279 282. Число пациентов отделений интенсивной терапии выросло 115 и достигло 1651 , число госпитализированных перевалило за 15 тысяч (+983 пациента).
Впервые с начала эпидемии число проведенных тестов за стуки превысило 200 тысяч.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИталияВ мире
 
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