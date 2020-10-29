https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582170857.html

Число выявленных за сутки случаев COVID-19 в Италии обновило антирекорд

Число выявленных за сутки случаев COVID-19 в Италии обновило антирекорд

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Италии достигло нового рекорда – 26 831, сообщило министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T19:33

2020-10-29T19:33

2020-10-29T19:33

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

италия

в мире

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РИМ, 29 окт – РИА Новости, Александр Логунов. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Италии достигло нового рекорда – 26 831, сообщило министерство здравоохранения страны.Накануне был зарегистрирован 24 991 новый случай.Согласно обнародованным в четверг данным минздрава Италии, в общей сложности с начала эпидемии на Апеннинах зафиксированы 616 595 подтвержденных случаев COVID-19.Жертв инфекции по стране стало больше на 217, общее число скончавшихся превысило 38 тысяч и достигло 38 122. Накануне погибших было 205.Число выздоровевших от коронавируса в Италии увеличилось на 3416 человек, их число достигло 279 282. Число пациентов отделений интенсивной терапии выросло 115 и достигло 1651 , число госпитализированных перевалило за 15 тысяч (+983 пациента).Впервые с начала эпидемии число проведенных тестов за стуки превысило 200 тысяч.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

италия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, италия, в мире