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Путин: России удалось не допустить всплеска инфляции во время пандемии
Путин: России удалось не допустить всплеска инфляции во время пандемии
Власти России в условиях пандемии коронавируса смогли сохранить макроэкономическую стабильность и не допустить всплеска инфляции, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T14:04
2020-10-29T14:15
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Власти России в условиях пандемии коронавируса смогли сохранить макроэкономическую стабильность и не допустить всплеска инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии форума "Россия зовет!""На этой основе прочной будем выстраивать наши дальнейшие шаги, консолидировать усилия государства и делового сообщества, чтобы преодолеть спад, восстановить занятость, вернуть национальную экономику на траекторию роста", - добавил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, экономика

Путин: России удалось не допустить всплеска инфляции во время пандемии

14:04 29.10.2020 (обновлено: 14:15 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Власти России в условиях пандемии коронавируса смогли сохранить макроэкономическую стабильность и не допустить всплеска инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии форума "Россия зовет!"
"Несмотря на все трудности текущего года, в России в целом удалось сохранить макроэкономическую стабильность, не допустить всплеска инфляции, обеспечить устойчивую финансовую ситуацию на рынках", - сказал Путин.
"На этой основе прочной будем выстраивать наши дальнейшие шаги, консолидировать усилия государства и делового сообщества, чтобы преодолеть спад, восстановить занятость, вернуть национальную экономику на траекторию роста", - добавил он.
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