https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582084422.html

Путин: России удалось не допустить всплеска инфляции во время пандемии

Путин: России удалось не допустить всплеска инфляции во время пандемии

Власти России в условиях пандемии коронавируса смогли сохранить макроэкономическую стабильность и не допустить всплеска инфляции, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T14:04

2020-10-29T14:04

2020-10-29T14:15

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Власти России в условиях пандемии коронавируса смогли сохранить макроэкономическую стабильность и не допустить всплеска инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии форума "Россия зовет!""На этой основе прочной будем выстраивать наши дальнейшие шаги, консолидировать усилия государства и делового сообщества, чтобы преодолеть спад, восстановить занятость, вернуть национальную экономику на траекторию роста", - добавил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, экономика