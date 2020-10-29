https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582084422.html
Путин: России удалось не допустить всплеска инфляции во время пандемии
Путин: России удалось не допустить всплеска инфляции во время пандемии
Власти России в условиях пандемии коронавируса смогли сохранить макроэкономическую стабильность и не допустить всплеска инфляции, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T14:04
2020-10-29T14:04
2020-10-29T14:15
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Власти России в условиях пандемии коронавируса смогли сохранить макроэкономическую стабильность и не допустить всплеска инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии форума "Россия зовет!""На этой основе прочной будем выстраивать наши дальнейшие шаги, консолидировать усилия государства и делового сообщества, чтобы преодолеть спад, восстановить занятость, вернуть национальную экономику на траекторию роста", - добавил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, экономика