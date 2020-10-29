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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал РОССИЯ ЗОВЁТ!
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"
https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582083667.html
Путин исключил введение общенационального локдауна в России
Путин исключил введение общенационального локдауна в России
Россия не собирается запускать общенациональный локдаун в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, власти четко понимают, как нужно действовать в РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T14:01
2020-10-29T22:44
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
владимир путин
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия не собирается запускать общенациональный локдаун в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, власти четко понимают, как нужно действовать в данной ситуации, заявил глава государства Владимир Путин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
россия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Путин заявил, что тотальный локдаун в России вводиться не будет
На форму ВТБ Капитал "Россия зовет" выступил Владимир Путин
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин

Путин исключил введение общенационального локдауна в России

14:01 29.10.2020 (обновлено: 22:44 29.10.2020)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия не собирается запускать общенациональный локдаун в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, власти четко понимают, как нужно действовать в данной ситуации, заявил глава государства Владимир Путин.
"Мы четко понимаем, как нужно действовать. И поэтому не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса фактически полностью останавливается", - сказал Путин на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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