https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582083667.html

Путин исключил введение общенационального локдауна в России

Путин исключил введение общенационального локдауна в России

Россия не собирается запускать общенациональный локдаун в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, власти четко понимают, как нужно действовать в РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T14:01

2020-10-29T14:01

2020-10-29T22:44

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

владимир путин

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия не собирается запускать общенациональный локдаун в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, власти четко понимают, как нужно действовать в данной ситуации, заявил глава государства Владимир Путин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин заявил, что тотальный локдаун в России вводиться не будет На форму ВТБ Капитал "Россия зовет" выступил Владимир Путин 2020-10-29T14:01 true PT0M43S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин