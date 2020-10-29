https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582083667.html
Путин исключил введение общенационального локдауна в России
Путин исключил введение общенационального локдауна в России
Россия не собирается запускать общенациональный локдаун в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, власти четко понимают, как нужно действовать в РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T14:01
2020-10-29T14:01
2020-10-29T22:44
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
владимир путин
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия не собирается запускать общенациональный локдаун в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, власти четко понимают, как нужно действовать в данной ситуации, заявил глава государства Владимир Путин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582107579_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_d6520552dc04afaa4fedbc68b6b36b28.jpg
Путин заявил, что тотальный локдаун в России вводиться не будет
На форму ВТБ Капитал "Россия зовет" выступил Владимир Путин
2020-10-29T14:01
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PT0M43S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин