https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582083412.html

Путин оценил принятые в России меры по COVID-19

Путин оценил принятые в России меры по COVID-19

Принятые властями РФ меры в связи с коронавирусом оказались эффективными и своевременными, удалось смягчить спад в экономике, но риски еще сохраняются, заявил... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T14:00

2020-10-29T14:00

2020-10-29T14:17

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

коронавирус в россии

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россия

здоровье - общество

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Принятые властями РФ меры в связи с коронавирусом оказались эффективными и своевременными, удалось смягчить спад в экономике, но риски еще сохраняются, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы знаем, что в некоторых странах эта цифра (средств, направленных на поддержку в период пандемии - ред.) выглядит посолиднее, но принятые решения, я убежден, оказались современными и достаточно эффективными. На мой взгляд, вот это главное, нам удалось заметно смягчить последствия эпидемии для отечественной экономики. Ее спад оказался даже меньше, вы об этом хорошо знаете, чем во многих других странах мира. Однако риски, конечно, еще сохраняются", - сказал он на пленарной сессии форума "Россия зовет!".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581197316.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин, экономика