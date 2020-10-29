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https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582083412.html
Путин оценил принятые в России меры по COVID-19
Путин оценил принятые в России меры по COVID-19
Принятые властями РФ меры в связи с коронавирусом оказались эффективными и своевременными, удалось смягчить спад в экономике, но риски еще сохраняются, заявил... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T14:00
2020-10-29T14:17
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Принятые властями РФ меры в связи с коронавирусом оказались эффективными и своевременными, удалось смягчить спад в экономике, но риски еще сохраняются, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы знаем, что в некоторых странах эта цифра (средств, направленных на поддержку в период пандемии - ред.) выглядит посолиднее, но принятые решения, я убежден, оказались современными и достаточно эффективными. На мой взгляд, вот это главное, нам удалось заметно смягчить последствия эпидемии для отечественной экономики. Ее спад оказался даже меньше, вы об этом хорошо знаете, чем во многих других странах мира. Однако риски, конечно, еще сохраняются", - сказал он на пленарной сессии форума "Россия зовет!".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581197316.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин, экономика

Путин оценил принятые в России меры по COVID-19

14:00 29.10.2020 (обновлено: 14:17 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с главами регионов РФ, избранными в ходе региональных выборов
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с главами регионов РФ, избранными в ходе региональных выборов - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Принятые властями РФ меры в связи с коронавирусом оказались эффективными и своевременными, удалось смягчить спад в экономике, но риски еще сохраняются, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы знаем, что в некоторых странах эта цифра (средств, направленных на поддержку в период пандемии - ред.) выглядит посолиднее, но принятые решения, я убежден, оказались современными и достаточно эффективными. На мой взгляд, вот это главное, нам удалось заметно смягчить последствия эпидемии для отечественной экономики. Ее спад оказался даже меньше, вы об этом хорошо знаете, чем во многих других странах мира. Однако риски, конечно, еще сохраняются", - сказал он на пленарной сессии форума "Россия зовет!".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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