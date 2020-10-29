https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582075613.html
В Ленобласти выявили случаи повторного заражения коронавирусом
В Ленобласти выявили случаи повторного заражения коронавирусом
Случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Ленинградской области, сообщила на заседании правительства региона глава областного управления... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T13:24
2020-10-29T13:24
2020-10-29T13:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ленинградская область
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Ленинградской области, сообщила на заседании правительства региона глава областного управления Роспотребнадзора Ольга Историк.Историк добавила, что некоторые из заболевших осенью тяжелее переносят заражение, чем в первый период заболевания весной или летом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201028/vaktsina-1581899796.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ленинградская область, общество