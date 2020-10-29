В Ленобласти выявили случаи повторного заражения коронавирусом

"Заболевают повторно. Заболевают те, кто переболел в первую волну и имели титры, может быть, не очень высокие, которые говорят, что уже сформировался иммунитет. Но, к сожалению, такие случаи есть, и тяжесть заболевания никак не зависит от того, болел человек ранее или не болел", - сказала специалист.