https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582068218.html

Регионы получат 11 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом

Регионы получат 11 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом

Правительство направит 10 миллиардов рублей на поддержку регионов в борьбе с коронавирусом, еще 1 миллиард - на поддержку региональных лабораторий, занимающихся РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T12:54

2020-10-29T12:54

2020-10-29T13:04

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Правительство направит 10 миллиардов рублей на поддержку регионов в борьбе с коронавирусом, еще 1 миллиард - на поддержку региональных лабораторий, занимающихся тестированием на коронавирус, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Сегодня на заседании правительства мы дополнительно направим регионам для этого 10 миллиардов рублей и еще один миллиард рублей на поддержку региональных лабораторий, которые тестируют на коронавирусную инфекцию", - сказал он на заседании правительства.Он напомнил, что президент поручил предусмотреть помощь регионам для закупки средств индивидуальной защиты и систем тестирования на коронавирус, а также выделить субсидии на транспортное обслуживание нуждающихся в этой поддержке и улучшение материально-технической базы медицинских организаций."При этом президент особо подчеркнул, что эти средства должны быть направлены именно на борьбу с инфекцией. Специально на эти цели, а не какие-то другие", - отметил Мишустин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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