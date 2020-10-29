Эпидемиолог сравнила иммунный ответ организма при COVID-19 и гриппе
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПостер с фотографией девушки в защитной маске в Красноярске
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. При коронавирусной инфекции иммунный ответ происходит позже, чем при гриппе, вирус успевает размножиться не только в верхних дыхательных путях, но и проникает в нижние отделы, из-за чего часто поражаются лёгкие, заявила РИА Новости замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.
"При ковиде выработка интерферона нередко происходит отсроченно, ближе к началу второй недели. Это ведет к запоздалому ответу иммунной системы, когда вирус размножился не только в верхних отделах дыхательных путей, но и проник уже в нижние отделы. В этот момент наконец-то происходит мощный запуск синтеза интерферона, что ведет к искаженному ответу иммунной системы - выбросу большого количества провоспалительных цитокинов (медиаторов воспаления), патологической активации макрофагов и развитию цитокинового шторма", - сказала Пшеничная.
Она уточнила, что из-за такого запоздалого иммунного ответа происходит тяжелое поражение легких и повреждается внутренний слой кровеносных сосудов, что провоцирует тромбообразование.
При этом, по словам Пшеничной, течение заболевания у всех разное - у некоторых оно протекает с нормальной температурой или ее кратковременным подъемом в течение 1-2 дней, у ряда пациентов катаральные симптомы появляются сразу, у других болезнь проявляется общей слабостью, болями в мышцах, с присоединением кашля или одышки на второй неделе.
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