Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582066028.html
Эпидемиолог сравнила иммунный ответ организма при COVID-19 и гриппе
Эпидемиолог сравнила иммунный ответ организма при COVID-19 и гриппе
При коронавирусной инфекции иммунный ответ происходит позже, чем при гриппе, вирус успевает размножиться не только в верхних дыхательных путях, но и проникает в РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T12:45
2020-10-29T12:45
распространение нового коронавируса
наталья пшеничная
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581539082_0:197:3197:1995_1400x0_80_0_0_dc40819d23b7c11779a23eb6fdc9eb38.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. При коронавирусной инфекции иммунный ответ происходит позже, чем при гриппе, вирус успевает размножиться не только в верхних дыхательных путях, но и проникает в нижние отделы, из-за чего часто поражаются лёгкие, заявила РИА Новости замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.Она уточнила, что из-за такого запоздалого иммунного ответа происходит тяжелое поражение легких и повреждается внутренний слой кровеносных сосудов, что провоцирует тромбообразование.При этом, по словам Пшеничной, течение заболевания у всех разное - у некоторых оно протекает с нормальной температурой или ее кратковременным подъемом в течение 1-2 дней, у ряда пациентов катаральные симптомы появляются сразу, у других болезнь проявляется общей слабостью, болями в мышцах, с присоединением кашля или одышки на второй неделе. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201017/smertnost-1580303116.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581539082_466:0:3197:2048_1400x0_80_0_0_5e2219ef1f8e5913823a70f2ddf006fc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Эпидемиолог сравнила иммунный ответ организма при COVID-19 и гриппе

12:45 29.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПостер с фотографией девушки в защитной маске в Красноярске
Постер с фотографией девушки в защитной маске в Красноярске - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. При коронавирусной инфекции иммунный ответ происходит позже, чем при гриппе, вирус успевает размножиться не только в верхних дыхательных путях, но и проникает в нижние отделы, из-за чего часто поражаются лёгкие, заявила РИА Новости замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.

"При ковиде выработка интерферона нередко происходит отсроченно, ближе к началу второй недели. Это ведет к запоздалому ответу иммунной системы, когда вирус размножился не только в верхних отделах дыхательных путей, но и проник уже в нижние отделы. В этот момент наконец-то происходит мощный запуск синтеза интерферона, что ведет к искаженному ответу иммунной системы - выбросу большого количества провоспалительных цитокинов (медиаторов воспаления), патологической активации макрофагов и развитию цитокинового шторма", - сказала Пшеничная.

Она уточнила, что из-за такого запоздалого иммунного ответа происходит тяжелое поражение легких и повреждается внутренний слой кровеносных сосудов, что провоцирует тромбообразование.
При этом, по словам Пшеничной, течение заболевания у всех разное - у некоторых оно протекает с нормальной температурой или ее кратковременным подъемом в течение 1-2 дней, у ряда пациентов катаральные симптомы появляются сразу, у других болезнь проявляется общей слабостью, болями в мышцах, с присоединением кашля или одышки на второй неделе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
17 октября, 20:07Распространение нового коронавируса
Заболевание гриппом и COVID-19 подряд в шесть раз увеличивает риск смерти
 
Распространение нового коронавирусаНаталья ПшеничнаяКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:56Еврокомиссия выделит 220 миллионов евро для перевозки больных COVID-19
00:49Экипаж МКС назвал возможную причину появления трещины в российском модуле
00:45Глава Еврокомиссии рассказала, как страны ЕС получат вакцину от COVID-19
00:43В Карабахе рассказали, с чем связаны звуки взрывов в Степанакерте
00:39Экипаж МКС рассказал об особенности трещины в российском модуле
00:29ЛАГ призвала ввести уголовную ответственность за оскорбление мусульман
00:22В ресторанах России с пятницы запрещено курение кальянов и вейпов
00:11Главу Конституционного суда Украины проверяют на причастность к банде
00:07Президент Армении утвердил закон, регулирующий деятельность ополчения
00:00Мэр Вашингтона предупредила о возможных беспорядках в день выборов
23:46Адвоката экс-полицейского по делу Голунова лишили статуса на два года
23:29Познер предложил высылать мигрантов после теракта во Франции
23:21Совершивший теракт в Ницце мужчина оказался выходцем из Туниса
23:10Россиянам рассказали о погоде в ноябре
23:02В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
22:45Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковной промзоне
22:45Установлен основной источник распространения коронавируса
22:39Трамп о деле Байденов: "Русские думают, что мы ненормальные"
22:32Армения заявила об улучшении позиций на юге Карабаха
22:30Двое детей погибли из-за лопнувшей веревки на аттракционе
Лента новостейМолния