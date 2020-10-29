https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582066028.html

Эпидемиолог сравнила иммунный ответ организма при COVID-19 и гриппе

Эпидемиолог сравнила иммунный ответ организма при COVID-19 и гриппе

При коронавирусной инфекции иммунный ответ происходит позже, чем при гриппе, вирус успевает размножиться не только в верхних дыхательных путях, но и проникает в РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T12:45

2020-10-29T12:45

2020-10-29T12:45

распространение нового коронавируса

наталья пшеничная

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. При коронавирусной инфекции иммунный ответ происходит позже, чем при гриппе, вирус успевает размножиться не только в верхних дыхательных путях, но и проникает в нижние отделы, из-за чего часто поражаются лёгкие, заявила РИА Новости замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.Она уточнила, что из-за такого запоздалого иммунного ответа происходит тяжелое поражение легких и повреждается внутренний слой кровеносных сосудов, что провоцирует тромбообразование.При этом, по словам Пшеничной, течение заболевания у всех разное - у некоторых оно протекает с нормальной температурой или ее кратковременным подъемом в течение 1-2 дней, у ряда пациентов катаральные симптомы появляются сразу, у других болезнь проявляется общей слабостью, болями в мышцах, с присоединением кашля или одышки на второй неделе. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201017/smertnost-1580303116.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество