https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582053326.html

В Москве выявили 4906 новых случаев COVID-19

В Москве выявили 4906 новых случаев COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве – 4906, Санкт-Петербурге – 758, Подмосковье – 514, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T11:46

2020-10-29T11:46

2020-10-29T11:46

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве – 4906, Санкт-Петербурге – 758, Подмосковье – 514, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев за сутки отмечено в Ненецком автономном округе – 18, Чечне – 11, Чукотском автономном округе – шесть.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество