https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582053326.html
В Москве выявили 4906 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 4906 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве – 4906, Санкт-Петербурге – 758, Подмосковье – 514, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T11:46
2020-10-29T11:46
2020-10-29T11:46
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве – 4906, Санкт-Петербурге – 758, Подмосковье – 514, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев за сутки отмечено в Ненецком автономном округе – 18, Чечне – 11, Чукотском автономном округе – шесть.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество