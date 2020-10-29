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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582053326.html
В Москве выявили 4906 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 4906 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве – 4906, Санкт-Петербурге – 758, Подмосковье – 514, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T11:46
2020-10-29T11:46
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве – 4906, Санкт-Петербурге – 758, Подмосковье – 514, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев за сутки отмечено в Ненецком автономном округе – 18, Чечне – 11, Чукотском автономном округе – шесть.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
москва
московская область (подмосковье)
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коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В Москве выявили 4906 новых случаев COVID-19

11:46 29.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВ Санкт-Петербурге возобновил работу временный госпиталь в "Ленэкспо"
В Санкт-Петербурге возобновил работу временный госпиталь в Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве – 4906, Санкт-Петербурге – 758, Подмосковье – 514, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 4906, 2. Санкт-Петербург - 758, 3. Московская область - 514", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев за сутки отмечено в Ненецком автономном округе – 18, Чечне – 11, Чукотском автономном округе – шесть.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Правила использования одноразовых медицинских масок - РИА Новости, 1920, 25.03.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
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