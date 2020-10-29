https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582044985.html
Эпидемиолог: рост числа заболевших COVID-19 в России продлится 2-3 недели
Эпидемиолог: рост числа заболевших COVID-19 в России продлится 2-3 недели
Фаза роста коронавируса в РФ будет продолжаться еще 2-3 недели, сообщил член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе Центрального... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T11:02
2020-10-29T11:02
2020-10-29T11:02
распространение нового коронавируса
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
российская академия наук
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Фаза роста коронавируса в РФ будет продолжаться еще 2-3 недели, сообщил член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов."Мы имеем фазу роста, которая будет продолжаться примерно еще две-три недели", - рассказал Горелов на онлайн-заседании Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "COVID-19 – ситуация сегодня и нерешенные проблемы", которое состоялось в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, российская академия наук