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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582044985.html
Эпидемиолог: рост числа заболевших COVID-19 в России продлится 2-3 недели
Эпидемиолог: рост числа заболевших COVID-19 в России продлится 2-3 недели
Фаза роста коронавируса в РФ будет продолжаться еще 2-3 недели, сообщил член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе Центрального... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T11:02
2020-10-29T11:02
распространение нового коронавируса
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Фаза роста коронавируса в РФ будет продолжаться еще 2-3 недели, сообщил член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов."Мы имеем фазу роста, которая будет продолжаться примерно еще две-три недели", - рассказал Горелов на онлайн-заседании Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "COVID-19 – ситуация сегодня и нерешенные проблемы", которое состоялось в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, российская академия наук

Эпидемиолог: рост числа заболевших COVID-19 в России продлится 2-3 недели

11:02 29.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи у павильона №5 временного госпиталя "Ленэкспо" для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге
Автомобили скорой медицинской помощи у павильона №5 временного госпиталя Ленэкспо для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Фаза роста коронавируса в РФ будет продолжаться еще 2-3 недели, сообщил член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
"Мы имеем фазу роста, которая будет продолжаться примерно еще две-три недели", - рассказал Горелов на онлайн-заседании Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "COVID-19 – ситуация сегодня и нерешенные проблемы", которое состоялось в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаАлександр ГореловКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наук
 
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