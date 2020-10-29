https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582044046.html

В Турции умер российский турист, заразившийся коронавирусом

В Турции умер российский турист, заразившийся коронавирусом

Российский турист скончался в Анталье от коронавируса, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в этом турецком городе в четверг. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T10:58

2020-10-29T10:58

2020-10-29T17:34

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АНКАРА, 29 окт – РИА Новости. Российский турист скончался в Анталье от коронавируса, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в этом турецком городе в четверг.Ранее российские СМИ сообщили о смерти 60-летнего туриста из России на курорте Сиде провинция Анталья. Мужчина приехал на отдых в Турцию с женой в конце сентября. Коронавирус у него диагностировали спустя неделю.Он добавил, что вопрос образовавшейся задолженности за лечение "относится к сфере договорных отношений между страховой компанией и застрахованным лицом".Власти Башкирии окажут помощь родственникам в перевозке тела умершего в Турции от коронавируса жителя республики, сообщили журналистам в госкомитете по внешнеэкономическим связям российского региона.В госкомитете сообщили, что за помощью к властям обратилась супруга погибшего. По поручению главы Башкирии Радия Хабирова, госкомитет по внешнеэкономическим связям оказывает помощь семье умершего."Сейчас при участии представителя конгресс-бюро республики Башкортостан в Турции генеральное консульство Российской Федерации в городе Анталье ведет организационную работу по репатриации тела умершего в Россию. Сложность состояла в том, что туристам выставили счёт за лечение в турецкой муниципальной клинике, и до погашения долга вывоз тела был невозможен", - прокомментировала руководитель госкомитета Маргарита Болычева.Она отметила, что по распоряжению главы республики Радия Хабирова этот вопрос взят на контроль, долг будет погашен."Государственный комитет по внешнеэкономическим связям находится на связи с родственниками погибшего, оказывая моральную и информационную поддержку", - добавила руководитель госкомитета.Умерший в Турции от коронавируса житель Башкирии был застрахован в компании "Согласие" по программе для выезжающих за рубеж (ВЗР), сообщили РИА Новости в "Согласии"."Страховая компания "Согласие" подтверждает, что россиянин, скончавшийся в Турции 27 октября, был застрахован в компании, и выражает глубокие соболезнования его родным и близким. Перед поездкой в Турцию россиянин и его жена приобрели полисы страхования выезжающих за рубеж (ВЗР) в "Согласии", - сообщила агентству заместитель гендиректора компании Екатерина Рысакова.Она отметила, что, согласно правилам страхования в "Согласии", полисом ВЗР покрываются стационарное лечение и репатриация тела. Страховщик продолжал оплачивать лечение до 20 октября – срока, предусмотренного договором. Также компания компенсировала дополнительные расходы на лечение после этой даты, не предусмотренные договором, на сумму 2 тысячи евро."В "Согласии" принято решение об организации авиаперевозки стыковочным рейсом в г. Уфа, также после истечения срока договора. Сервисная компания, сотрудничающая с "Согласием", занимается сбором документов", - добавила Рысакова.Как заявил ранее глава минздрава Турции Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в республике достигла второго пика. В сентябре и октябре в стране неоднократно фиксировали максимальное с начала мая число выявленных заражений в сутки.Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции накануне составило 2305, умерли 77 больных - это наибольшие показатели с конца апреля, при этом общее число умерших превысило 10 тысяч.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20190805/1557129090.html

https://ria.ru/20201007/narusheniya-1578736146.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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