https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582035708.html

Вылечившийся от COVID-19 Гоша Куценко призвал всех носить маски

Вылечившийся от COVID-19 Гоша Куценко призвал всех носить маски

Актер Гоша Куценко сообщил, что вылечился от коронавируса и выписан из больницы. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T10:15

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распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

кино и сериалы

гоша куценко

москва

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Актер Гоша Куценко сообщил, что вылечился от коронавируса и выписан из больницы.Ранее представитель артиста сообщала РИА Новости, что Куценко госпитализирован с коронавирусом."Все. Я свободен. Две недели борьбы не на шутку. Очень коварная болезнь. Самая тяжкая из всех, что приходилось переносить", - написал он в Instagram.Артист поблагодарил врачей и специалистов, которые оказывают помощь еще с весны все тем, кто в ней нуждается.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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