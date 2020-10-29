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https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582035708.html
Вылечившийся от COVID-19 Гоша Куценко призвал всех носить маски
Вылечившийся от COVID-19 Гоша Куценко призвал всех носить маски
Актер Гоша Куценко сообщил, что вылечился от коронавируса и выписан из больницы. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T10:15
2020-10-29T10:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кино и сериалы
гоша куценко
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Актер Гоша Куценко сообщил, что вылечился от коронавируса и выписан из больницы.Ранее представитель артиста сообщала РИА Новости, что Куценко госпитализирован с коронавирусом."Все. Я свободен. Две недели борьбы не на шутку. Очень коварная болезнь. Самая тяжкая из всех, что приходилось переносить", - написал он в Instagram.Артист поблагодарил врачей и специалистов, которые оказывают помощь еще с весны все тем, кто в ней нуждается.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кино и сериалы, гоша куценко, москва

Вылечившийся от COVID-19 Гоша Куценко призвал всех носить маски

10:15 29.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАктер Гоша Куценко
Актер Гоша Куценко - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Актер Гоша Куценко сообщил, что вылечился от коронавируса и выписан из больницы.
Ранее представитель артиста сообщала РИА Новости, что Куценко госпитализирован с коронавирусом.
"Все. Я свободен. Две недели борьбы не на шутку. Очень коварная болезнь. Самая тяжкая из всех, что приходилось переносить", - написал он в Instagram.
Артист поблагодарил врачей и специалистов, которые оказывают помощь еще с весны все тем, кто в ней нуждается.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кино и сериалыГоша КуценкоМосква
 
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