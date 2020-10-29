https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582033340.html
Препарат от COVID-19 "Фавипиравир" получил постоянную регистрацию
Препарат от COVID-19 "Фавипиравир" получил постоянную регистрацию
Препарат для лечения COVID-19 "Фавипиравир" получил постоянную регистрацию, сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T10:00
2020-10-29T10:00
2020-10-29T10:36
распространение нового коронавируса
фавипиравир
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Препарат для лечения COVID-19 "Фавипиравир" получил постоянную регистрацию, сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко.В сентябре ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусного заболевания с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" — "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед". Ранее их использовали исключительно для лечения пациентов в стационарах.Недавно "Фавипиравир" включили в список жизненно важных лекарств. Шестнадцатого октября ФАС согласовала предельную цену — 5500 рублей без региональных надбавок.В России выявили более полутора миллионов случаев COVID-19, свыше 26 тысяч человек умерли, 1,16 миллиона поправились.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фавипиравир, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Препарат для лечения COVID-19 "Фавипиравир" получил постоянную регистрацию, сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко.
В сентябре ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусного заболевания с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" — "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед". Ранее их использовали исключительно для лечения пациентов в стационарах.
Недавно "Фавипиравир" включили в список жизненно важных лекарств. Шестнадцатого октября ФАС согласовала предельную цену — 5500 рублей без региональных надбавок.
В России выявили более полутора миллионов случаев COVID-19, свыше 26 тысяч человек умерли, 1,16 миллиона поправились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.