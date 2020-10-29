https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582031113.html

В Благовещенске проведут проверку после открытого письма учителя о COVID

В Благовещенске проведут проверку после открытого письма учителя о COVID

Мэр Благовещенска Олег Имамеев поручил провести служебную проверку о соблюдении мер профилактики COVID-19 в школах города, после того как учитель благовещенской РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T09:40

2020-10-29T09:40

2020-10-29T09:48

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

благовещенск

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 окт - РИА Новости. Мэр Благовещенска Олег Имамеев поручил провести служебную проверку о соблюдении мер профилактики COVID-19 в школах города, после того как учитель благовещенской гимназии опубликовала в соцсетях открытое письмо о ситуации в общеобразовательном учреждении, сообщает администрация города.Ранее в одном из сообществ в Instagram было опубликовано открытое письмо учителя гимназии № 1 города Благовещенска Людмилы Ситниковой, в котором говорится, что учителя в качестве защиты используют "самодельные ситцевые маски", а в гимназии находятся "сильно кашляющие ученики". По ее словам, "в каждом классе в семьях учеников много больных родителей, многие учителя тоже болеют, имеют высокую температуру, но еще не имеют результатов мазков". Кроме того, учитель в обращении, адресованном председателям городского и областного профсоюза работников образования, а также мэрии города, спрашивает, почему школы города "до сих пор не переведены на дистанционное обучение"."Накануне в социальных сетях было опубликовано открытое письмо учителя МАОУ "Гимназия № 1 города Благовещенска" Людмилы Ситниковой. Мэр Благовещенска Олег Имамеев дал поручение провести служебную проверку в гимназии № 1 по указанным фактам, а также во всех других общеобразовательных учреждениях города на предмет неукоснительного соблюдения мер неспецифической профилактики (утренние фильтры, отстранение учащихся и персонала школ при первых признаках заболеваний, работа рециркуляторов, соблюдение масочного режима взрослыми, наличие дезсредств, проведение дезинфекции помещений и контактных поверхностей и др.)", - говорится в сообщении.Результаты проверки будут опубликованы на сайте администрации города Благовещенска.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201023/putin-1581222490.html

благовещенск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, благовещенск, общество