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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582019332.html
В Минздраве спрогнозировали конец роста заболеваемости COVID-19 в России
Второй подъем заболеваемости COVID-19 может завершиться через три недели, считает главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T06:21
2020-10-29T07:14
распространение нового коронавируса
владимир чуланов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
москва
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<strong>МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.</strong> Второй подъем заболеваемости COVID-19 может завершиться через три недели, считает главный инфекционист <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_R" target="_blank">Минздрава</a> России, профессор <a href="http://ria.ru/person_vladimir-chulanov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Чуланов</a>.Комментируя возможность третьей волны коронавирусной инфекции, эксперт отметил, что человечество впервые вошло в эпидемический сезон ОРВИ с COVID-19. И как она себя поведет, пока непонятно.По данным оперативного штаба по борьбе с заболеванием за среду, в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> за сутки скончались 75 человек, в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank">Санкт-Петербурге</a> — 57, в <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank">Ростовской области</a> — 17. Общее число умерших за все время с начала эпидемии достигло 26 935 человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></u></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>
Пока не будут приняты серьезные меры ( всеобщий карантин с содержанием, запреты массовых мероприятий и так далее ) никакого снижения не будет. Зато уменьшение тестов будет)
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Он обещал съесть ведро г... и помоев, если прогноз не сбудется? Или очередной безответственный чиновник, которого никак не наказывают за ошибки?
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россия
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РИА Новости
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владимир чуланов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), москва

В Минздраве спрогнозировали конец роста заболеваемости COVID-19 в России

06:21 29.10.2020 (обновлено: 07:14 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевМедицинский работник у машины скорой помощи в Москве
Медицинский работник у машины скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Второй подъем заболеваемости COVID-19 может завершиться через три недели, считает главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.

"Мы ожидаем, что вот этот второй подъем, он не будет очень продолжительным. Да, он будет более длительным, чем первый, потому что в принципе он более масштабный. Но, скорее всего, он не будет дольше 2-4 недель. <...> Наверное, три недели продлится, может быть, будет стабилизация", — рассказал Чуланов РИА Новости.

Комментируя возможность третьей волны коронавирусной инфекции, эксперт отметил, что человечество впервые вошло в эпидемический сезон ОРВИ с COVID-19. И как она себя поведет, пока непонятно.
По данным оперативного штаба по борьбе с заболеванием за среду, в Москве за сутки скончались 75 человек, в Санкт-Петербурге — 57, в Ростовской области — 17. Общее число умерших за все время с начала эпидемии достигло 26 935 человек.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаВладимир ЧулановКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Москва
 
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