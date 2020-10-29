https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582019332.html

В Минздраве спрогнозировали конец роста заболеваемости COVID-19 в России

Второй подъем заболеваемости COVID-19 может завершиться через три недели, считает главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T06:21

2020-10-29T06:21

2020-10-29T07:14

распространение нового коронавируса

владимир чуланов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

москва

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<strong>МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.</strong> Второй подъем заболеваемости COVID-19 может завершиться через три недели, считает главный инфекционист <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_R" target="_blank">Минздрава</a> России, профессор <a href="http://ria.ru/person_vladimir-chulanov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Чуланов</a>.Комментируя возможность третьей волны коронавирусной инфекции, эксперт отметил, что человечество впервые вошло в эпидемический сезон ОРВИ с COVID-19. И как она себя поведет, пока непонятно.По данным оперативного штаба по борьбе с заболеванием за среду, в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> за сутки скончались 75 человек, в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank">Санкт-Петербурге</a> — 57, в <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank">Ростовской области</a> — 17. Общее число умерших за все время с начала эпидемии достигло 26 935 человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></u></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>

Стинки Петерсон Пока не будут приняты серьезные меры ( всеобщий карантин с содержанием, запреты массовых мероприятий и так далее ) никакого снижения не будет. Зато уменьшение тестов будет) 65

lj2 Он обещал съесть ведро г... и помоев, если прогноз не сбудется? Или очередной безответственный чиновник, которого никак не наказывают за ошибки? 56

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир чуланов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), москва