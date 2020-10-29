https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582016211.html

Инфекционист отметил общие черты распространения COVID-19 и испанки

У коронавируса есть частичное сходство с испанкой, заявил главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов в беседе с РИА Новости. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T03:15

2020-10-29T03:15

2020-10-29T06:52

распространение нового коронавируса

владимир чуланов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581739548_0:164:2206:1405_1400x0_80_0_0_f3f9bc0eee92f789babbb838a61d92f7.jpg

<strong>МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.</strong> У коронавируса есть частичное сходство с испанкой, заявил главный инфекционист Минздрава России, профессор <u><a href="http://ria.ru/person_vladimir-chulanov/" target="_blank">Владимир Чуланов</a></u> в беседе с РИА Новости.По его словам, это проявляется в способе распространения инфекции.Кроме того, добавил он, эпидемическийй потенциал у возбудителя COVID-19 значительно выше, чем у гриппа."Для сегодняшнего периода можно сказать, что эпидемический потенциал у коронавируса выше, чем у вируса гриппа. Это видно, по крайней мере, по индексу распространения, который без ограничительных мер равен 4-5, то есть, он высок. Контагиозность высокая", — продолжил инфекционист.Собеседник агенства подчеркнул, что по этой причине коронавирус смог быстро распространиться и перейти в "формат пандемии".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></u></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>

https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582019332.html

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

1

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир чуланов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), москва