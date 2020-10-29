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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582016211.html
Инфекционист отметил общие черты распространения COVID-19 и испанки
У коронавируса есть частичное сходство с испанкой, заявил главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов в беседе с РИА Новости. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T03:15
2020-10-29T06:52
распространение нового коронавируса
владимир чуланов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
москва
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<strong>МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.</strong> У коронавируса есть частичное сходство с испанкой, заявил главный инфекционист Минздрава России, профессор <u><a href="http://ria.ru/person_vladimir-chulanov/" target="_blank">Владимир Чуланов</a></u> в беседе с РИА Новости.По его словам, это проявляется в способе распространения инфекции.Кроме того, добавил он, эпидемическийй потенциал у возбудителя COVID-19 значительно выше, чем у гриппа."Для сегодняшнего периода можно сказать, что эпидемический потенциал у коронавируса выше, чем у вируса гриппа. Это видно, по крайней мере, по индексу распространения, который без ограничительных мер равен 4-5, то есть, он высок. Контагиозность высокая", — продолжил инфекционист.Собеседник агенства подчеркнул, что по этой причине коронавирус смог быстро распространиться и перейти в "формат пандемии".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></u></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>
https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582019332.html
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владимир чуланов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), москва

Инфекционист отметил общие черты распространения COVID-19 и испанки

03:15 29.10.2020 (обновлено: 06:52 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
Медицинский работник на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. У коронавируса есть частичное сходство с испанкой, заявил главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов в беседе с РИА Новости.
По его словам, это проявляется в способе распространения инфекции.
"Это тоже респираторная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем. Поэтому, безусловно, есть общие черты в распространении", — отметил Чуланов.
Кроме того, добавил он, эпидемическийй потенциал у возбудителя COVID-19 значительно выше, чем у гриппа.
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"Для сегодняшнего периода можно сказать, что эпидемический потенциал у коронавируса выше, чем у вируса гриппа. Это видно, по крайней мере, по индексу распространения, который без ограничительных мер равен 4-5, то есть, он высок. Контагиозность высокая", — продолжил инфекционист.
Собеседник агенства подчеркнул, что по этой причине коронавирус смог быстро распространиться и перейти в "формат пандемии".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВладимир ЧулановКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Москва
 
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