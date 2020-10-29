https://ria.ru/20201029/konsulstvo-1582082328.html

В Саудовской Аравии напали на охранника консульства Франции в Джидде

В Саудовской Аравии напали на охранника консульства Франции в Джидде

Саудовская полиция задержала садовского подданного при нападении на охранника консульства Франции в Джидде, охранник получил легкие ранения, говорится в... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T13:55

2020-10-29T13:55

2020-10-29T16:37

саудовская аравия

франция

джидда

в мире

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ДОХА, 29 окт - РИА Новости. Саудовская полиция задержала садовского подданного при нападении на охранника консульства Франции в Джидде, охранник получил легкие ранения, говорится в заявлении полиции провинции Мекка в социальной сети Twitter."Задержан саудовский подданный, напавший на охранника консульства Франции в Мекке, он использовал острый предмет, охранник получил легкие ранения", - говорится в заявлении.В четверг мусульманский мир отмечает день рождения пророка Мухаммеда, карикатуры на которого стали размещать во Франции после убийства чеченцем французского учителя за демонстрацию этих карикатур.

https://ria.ru/20201029/napadenie-1582080398.html

саудовская аравия

франция

джидда

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саудовская аравия, франция, джидда, в мире