WSJ назвал уроженку Перми одним из источников "компромата" на Трампа
00:31 29.10.2020 (обновлено: 02:49 29.10.2020)
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Американская газета Wall Street Journal меньше чем за неделю до выборов президента США назвала еще один российский "источник" компрометирующего досье на Дональда Трампа, утверждая, что это 40-летняя уроженка Перми Ольга Галкина.
Личность главного "источника" досье бывшего сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила еще в июле раскрыли американские СМИ. По их информации, это был аналитик Игорь Данченко, родившийся в советские времена на Украине и выросший затем в России. После он работал в США, будучи специалистом по России и Евразии.
На допросах сотрудниками ФБР Данченко сообщил о школьном друге, который снабжал его информацией "по широкому кругу вопросов" для досье Стила. В отредактированных для публикации протоколах этот человек обозначен как "источник 3". Wall Street Journal утверждает, что бывший высокопоставленный сотрудник из американских служб нацбезопасности подтвердил, что речь идет о Галкиной.
В материале говорится, что в момент получения заказа летом 2016 года Галкина работала на Кипре в компании XBT Holding российского предпринимателя Алексея Губарева. Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что именно Галкина якобы назвала подразделение компании Webzilla ответственным за взлом почты Демократического национального комитета (ДНК) и упомянула Губарева как эксперта по хакерским атакам, завербованного российскими спецслужбами.
В досье утверждается, что помимо Губарева, к взлому сервиса ДНК был причастен некий Сева Капчугович. Газета выяснила, что человека с таким именем в 2013 году осудили в Перми – родном городе Галкиной – на 18 лет тюрьмы за сексуальные преступления.
Кроме того, Галкина "стоит за утверждением", что адвокат Трампа Майкл Коэн летом 2010 встречался в Праге с сотрудниками российской разведки, пишет газета.
Издание также сообщает о трудовом конфликте Галкиной и ее работодателя. В ноябре 2016 года женщину уволили, а через несколько недель она предоставила информацию о вовлеченности Webzilla и Губарева в историю о кибервзломе ДНК, сообщается в материале со ссылкой на информированные источники.
В то же время, по данным издания, некий "менеджер" Галкиной оставил заявление в полиции Лимасола, из которого следовало, что она постоянно опаздывала на работу, иногда являясь пьяной. Менеджер также заявил, что "знакомый" Галкиной угрожал ему "серьезными неприятностями" в случае невыплаты компенсации в размере десяти тысяч евро.
BuzzFeed в 2017 году опубликовал компрометирующее досье на Трампа, составленное экс-офицером британских спецслужб Кристофером Стилом и фирмой Fusion GPS на деньги Демократической партии. Губарев упоминался в неподтвержденном досье как лицо, якобы осуществлявшее связь между российскими спецслужбами и предвыборным штабом Трампа. Наличие каких-либо связей между Трампом и Москвой отрицают как в Кремле, так и в Белом доме.
Проживающий на Кипре Губарев и его компании XBT Holdings и Webzilla подали в суд иск о клевете против BuzzFeed и его главного редактора Бена Смита. Истцы заявляли, что портал опубликовал заведомо неверную информацию, не заботясь о правдивости документа, а сам факт публикации нанес Губареву и его компаниям моральный ущерб.
Судья Урсула Унгаро отказала в иске Губарева, заявив, что сайт соблюдал норму американского закона о честном цитировании. Эта норма защищает СМИ от дел о клевете в случае, если они точно цитируют официальные документы. Судья сочла, что к делу можно применить закон штата Нью-Йорк, распространяющий защиту от исков на все публикации о расследованиях, которые ведут власти США. Досье на Трампа расследовалось ФБР, но американские правоохранительные органы не стали делать выводы о правдивости изложенных фактов.
Позднее Губарев и две компании подали апелляцию на распоряжения суда во Флориде от 23 января и 28 февраля.
Трамп ранее неоднократно опровергал сообщения о его "связях с Москвой" и заявлял, что не общается с российскими властями. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил журналистам, что сообщения досье о связях Трампа с Москвой и об имеющейся у России компрометирующей информации относительно американского лидера — "абсолютная чушь".
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