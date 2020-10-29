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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201029/kompromat-1582011594.html
WSJ назвал уроженку Перми одним из источников "компромата" на Трампа
Американская газета Wall Street Journal меньше чем за неделю до выборов президента США назвала еще один российский "источник" компрометирующего досье на... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T00:31
2020-10-29T02:49
выборы президента сша — 2020
россия
фбр
дональд трамп
москва
пермь
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.</strong> Американская газета <a href="https://www.wsj.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Wall Street Journal</a> меньше чем за неделю до выборов президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> назвала еще один российский "источник" компрометирующего досье на <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>, утверждая, что это 40-летняя уроженка <a href="http://ria.ru/location_Perm/" target="_blank" data-auto="true">Перми</a> Ольга Галкина.Личность главного "источника" досье бывшего сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила еще в июле раскрыли американские СМИ. По их информации, это был аналитик Игорь Данченко, родившийся в советские времена на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> и выросший затем в России. После он работал в США, будучи специалистом по России и <a href="http://ria.ru/location_Evrazija/" target="_blank" data-auto="true">Евразии</a>.На допросах сотрудниками ФБР Данченко сообщил о школьном друге, который снабжал его информацией "по широкому кругу вопросов" для досье Стила. В отредактированных для публикации протоколах этот человек обозначен как "источник 3". Wall Street Journal утверждает, что бывший высокопоставленный сотрудник из американских служб нацбезопасности подтвердил, что речь идет о Галкиной.В материале говорится, что в момент получения заказа летом 2016 года Галкина работала на <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипре</a> в компании XBT Holding российского предпринимателя Алексея Губарева. Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что именно Галкина якобы назвала подразделение компании Webzilla ответственным за взлом почты Демократического национального комитета (ДНК) и упомянула Губарева как эксперта по хакерским атакам, завербованного российскими спецслужбами.В досье утверждается, что помимо Губарева, к взлому сервиса ДНК был причастен некий Сева Капчугович. Газета выяснила, что человека с таким именем в 2013 году осудили в Перми – родном городе Галкиной – на 18 лет тюрьмы за сексуальные преступления.Кроме того, Галкина "стоит за утверждением", что адвокат Трампа <a href="http://ria.ru/person_Majjkl_Koehn/" target="_blank" data-auto="true">Майкл Коэн</a> летом 2010 встречался в <a href="http://ria.ru/location_Praha/" target="_blank" data-auto="true">Праге</a> с сотрудниками российской разведки, пишет газета.Издание также сообщает о трудовом конфликте Галкиной и ее работодателя. В ноябре 2016 года женщину уволили, а через несколько недель она предоставила информацию о вовлеченности Webzilla и Губарева в историю о кибервзломе ДНК, сообщается в материале со ссылкой на информированные источники.В то же время, по данным издания, некий "менеджер" Галкиной оставил заявление в полиции <a href="http://ria.ru/location_Limassol_District/" target="_blank" data-auto="true">Лимасола</a>, из которого следовало, что она постоянно опаздывала на работу, иногда являясь пьяной. Менеджер также заявил, что "знакомый" Галкиной угрожал ему "серьезными неприятностями" в случае невыплаты компенсации в размере десяти тысяч евро.<a href="http://ria.ru/organization_BuzzFeed/" target="_blank" data-auto="true">BuzzFeed</a> в 2017 году опубликовал компрометирующее досье на Трампа, составленное экс-офицером британских спецслужб Кристофером Стилом и фирмой Fusion GPS на деньги Демократической партии. Губарев упоминался в неподтвержденном досье как лицо, якобы осуществлявшее связь между российскими спецслужбами и предвыборным штабом Трампа. Наличие каких-либо связей между Трампом и <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a> отрицают как в Кремле, так и в Белом доме.Проживающий на Кипре Губарев и его компании XBT Holdings и Webzilla подали в суд иск о клевете против BuzzFeed и его главного редактора Бена Смита. Истцы заявляли, что портал опубликовал заведомо неверную информацию, не заботясь о правдивости документа, а сам факт публикации нанес Губареву и его компаниям моральный ущерб.Судья Урсула Унгаро отказала в иске Губарева, заявив, что сайт соблюдал норму американского закона о честном цитировании. Эта норма защищает СМИ от дел о клевете в случае, если они точно цитируют официальные документы. Судья сочла, что к делу можно применить закон штата <a href="http://ria.ru/location_NewYorkState/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорк</a>, распространяющий защиту от исков на все публикации о расследованиях, которые ведут власти США. Досье на Трампа расследовалось <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a>, но американские правоохранительные органы не стали делать выводы о правдивости изложенных фактов.Позднее Губарев и две компании подали апелляцию на распоряжения суда во <a href="http://ria.ru/location_StateofFlorida/" target="_blank" data-auto="true">Флориде</a> от 23 января и 28 февраля.Трамп ранее неоднократно опровергал сообщения о его "связях с Москвой" и заявлял, что не общается с российскими властями. В свою очередь пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> говорил журналистам, что сообщения досье о связях Трампа с Москвой и об имеющейся у России компрометирующей информации относительно американского лидера — "абсолютная чушь".
https://ria.ru/20201028/tramp-1582010344.html
https://ria.ru/20201022/vybory-1581066826.html
https://ria.ru/20201027/amerika-1581646419.html
Сева Капчугович задаст вам перцу, амеры. Сева Новгородцев не даст соврать.
33
Интересный закон о цитировании... Нужно посмотреть ))
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россия
москва
пермь
сша
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россия, фбр, дональд трамп, москва, пермь, сша, в мире

WSJ назвал уроженку Перми одним из источников "компромата" на Трампа

00:31 29.10.2020 (обновлено: 02:49 29.10.2020)
 
© REUTERS / Adnan AbidiПрезидент США Дональд Трамп и его жена Меланья
Президент США Дональд Трамп и его жена Меланья - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© REUTERS / Adnan Abidi
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Американская газета Wall Street Journal меньше чем за неделю до выборов президента США назвала еще один российский "источник" компрометирующего досье на Дональда Трампа, утверждая, что это 40-летняя уроженка Перми Ольга Галкина.
Личность главного "источника" досье бывшего сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила еще в июле раскрыли американские СМИ. По их информации, это был аналитик Игорь Данченко, родившийся в советские времена на Украине и выросший затем в России. После он работал в США, будучи специалистом по России и Евразии.
На допросах сотрудниками ФБР Данченко сообщил о школьном друге, который снабжал его информацией "по широкому кругу вопросов" для досье Стила. В отредактированных для публикации протоколах этот человек обозначен как "источник 3". Wall Street Journal утверждает, что бывший высокопоставленный сотрудник из американских служб нацбезопасности подтвердил, что речь идет о Галкиной.
В материале говорится, что в момент получения заказа летом 2016 года Галкина работала на Кипре в компании XBT Holding российского предпринимателя Алексея Губарева. Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что именно Галкина якобы назвала подразделение компании Webzilla ответственным за взлом почты Демократического национального комитета (ДНК) и упомянула Губарева как эксперта по хакерским атакам, завербованного российскими спецслужбами.
В досье утверждается, что помимо Губарева, к взлому сервиса ДНК был причастен некий Сева Капчугович. Газета выяснила, что человека с таким именем в 2013 году осудили в Перми – родном городе Галкиной – на 18 лет тюрьмы за сексуальные преступления.
Кроме того, Галкина "стоит за утверждением", что адвокат Трампа Майкл Коэн летом 2010 встречался в Праге с сотрудниками российской разведки, пишет газета.
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Издание также сообщает о трудовом конфликте Галкиной и ее работодателя. В ноябре 2016 года женщину уволили, а через несколько недель она предоставила информацию о вовлеченности Webzilla и Губарева в историю о кибервзломе ДНК, сообщается в материале со ссылкой на информированные источники.
В то же время, по данным издания, некий "менеджер" Галкиной оставил заявление в полиции Лимасола, из которого следовало, что она постоянно опаздывала на работу, иногда являясь пьяной. Менеджер также заявил, что "знакомый" Галкиной угрожал ему "серьезными неприятностями" в случае невыплаты компенсации в размере десяти тысяч евро.
BuzzFeed в 2017 году опубликовал компрометирующее досье на Трампа, составленное экс-офицером британских спецслужб Кристофером Стилом и фирмой Fusion GPS на деньги Демократической партии. Губарев упоминался в неподтвержденном досье как лицо, якобы осуществлявшее связь между российскими спецслужбами и предвыборным штабом Трампа. Наличие каких-либо связей между Трампом и Москвой отрицают как в Кремле, так и в Белом доме.
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Проживающий на Кипре Губарев и его компании XBT Holdings и Webzilla подали в суд иск о клевете против BuzzFeed и его главного редактора Бена Смита. Истцы заявляли, что портал опубликовал заведомо неверную информацию, не заботясь о правдивости документа, а сам факт публикации нанес Губареву и его компаниям моральный ущерб.
Судья Урсула Унгаро отказала в иске Губарева, заявив, что сайт соблюдал норму американского закона о честном цитировании. Эта норма защищает СМИ от дел о клевете в случае, если они точно цитируют официальные документы. Судья сочла, что к делу можно применить закон штата Нью-Йорк, распространяющий защиту от исков на все публикации о расследованиях, которые ведут власти США. Досье на Трампа расследовалось ФБР, но американские правоохранительные органы не стали делать выводы о правдивости изложенных фактов.
Позднее Губарев и две компании подали апелляцию на распоряжения суда во Флориде от 23 января и 28 февраля.
Трамп ранее неоднократно опровергал сообщения о его "связях с Москвой" и заявлял, что не общается с российскими властями. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил журналистам, что сообщения досье о связях Трампа с Москвой и об имеющейся у России компрометирующей информации относительно американского лидера — "абсолютная чушь".
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