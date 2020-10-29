https://ria.ru/20201029/kompaniya-1582084757.html

Путин обратился к владельцам российских компаний

Путин обратился к владельцам российских компаний

Президент России Владимир Путин призвал руководителей компаний и владельцев бизнеса проявить социальную ответственность в отношении условий труда их персонала. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T14:05

2020-10-29T14:05

2020-10-29T14:17

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

владимир путин

общество

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал руководителей компаний и владельцев бизнеса проявить социальную ответственность в отношении условий труда их персонала.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество