https://ria.ru/20201029/kompaniya-1582084757.html
Путин обратился к владельцам российских компаний
Путин обратился к владельцам российских компаний
Президент России Владимир Путин призвал руководителей компаний и владельцев бизнеса проявить социальную ответственность в отношении условий труда их персонала. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T14:05
2020-10-29T14:05
2020-10-29T14:17
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
владимир путин
общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал руководителей компаний и владельцев бизнеса проявить социальную ответственность в отношении условий труда их персонала.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество