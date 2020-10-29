https://ria.ru/20201029/komissiya-1582031568.html

Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по русскому языку

Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по русскому языку

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по русскому языку, сообщает пресс-служба правительства. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T09:44

2020-10-29T09:44

2020-10-29T10:34

социальный навигатор

сн_образование

анзор музаев

сергей кравцов

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

санкт-петербургский государственный университет

российский государственный гуманитарный университет

общество

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по русскому языку, сообщает пресс-служба правительства.В комиссию вошли заместители министров, ректоры ведущих российских вузов, ученые, преподаватели и журналисты — всего 43 человека. Председателем стал министр просвещения Сергей Кравцов, его заместителями — ректоры СПбГУ и МГУ Николай Кропачев и Виктор Садовничий. Ответственным секретарем назначен первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.Кроме того, в комиссию вошли заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев, замминистра культуры Ольга Ярилова, руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, ректор РГГУ Александр Безбородов, директор Института русского языка имени Виноградова Мария Каленчук, заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева и другие.Комиссия создана по поручению президента с целью сохранения и развития русского языка в России и мире, а также формирования целостной языковой политики, отмечается в сообщении.Заседания будут проходить не реже двух раз в год.

https://radiosputnik.ria.ru/20201016/dodon-1580093567.html

https://ria.ru/20201021/kirgiziya-1580758424.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, анзор музаев, сергей кравцов, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), санкт-петербургский государственный университет, российский государственный гуманитарный университет, общество