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Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по русскому языку
Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по русскому языку
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по русскому языку, сообщает пресс-служба правительства. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T09:44
2020-10-29T10:34
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анзор музаев
сергей кравцов
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
санкт-петербургский государственный университет
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по русскому языку, сообщает пресс-служба правительства.В комиссию вошли заместители министров, ректоры ведущих российских вузов, ученые, преподаватели и журналисты — всего 43 человека. Председателем стал министр просвещения Сергей Кравцов, его заместителями — ректоры СПбГУ и МГУ Николай Кропачев и Виктор Садовничий. Ответственным секретарем назначен первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.Кроме того, в комиссию вошли заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев, замминистра культуры Ольга Ярилова, руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, ректор РГГУ Александр Безбородов, директор Института русского языка имени Виноградова Мария Каленчук, заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева и другие.Комиссия создана по поручению президента с целью сохранения и развития русского языка в России и мире, а также формирования целостной языковой политики, отмечается в сообщении.Заседания будут проходить не реже двух раз в год.
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социальный навигатор, сн_образование, анзор музаев, сергей кравцов, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), санкт-петербургский государственный университет, российский государственный гуманитарный университет, общество

Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по русскому языку

09:44 29.10.2020 (обновлено: 10:34 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по русскому языку, сообщает пресс-служба правительства.
В комиссию вошли заместители министров, ректоры ведущих российских вузов, ученые, преподаватели и журналисты — всего 43 человека. Председателем стал министр просвещения Сергей Кравцов, его заместителями — ректоры СПбГУ и МГУ Николай Кропачев и Виктор Садовничий. Ответственным секретарем назначен первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.
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Кроме того, в комиссию вошли заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев, замминистра культуры Ольга Ярилова, руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, ректор РГГУ Александр Безбородов, директор Института русского языка имени Виноградова Мария Каленчук, заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева и другие.
Комиссия создана по поручению президента с целью сохранения и развития русского языка в России и мире, а также формирования целостной языковой политики, отмечается в сообщении.
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Заседания будут проходить не реже двух раз в год.

"В ближайших планах — разработка концепции государственной языковой политики, экспертиза правил русской орфографии и пунктуации, определение единых требований к созданию словарей, справочников и грамматик, содержащих нормы современного русского литературного языка. Важной частью работы станет вопрос повышения уровня подготовки специалистов по русскому языку", — добавили в пресс-службе.

 
Социальный навигаторСН_ОбразованиеАнзор МузаевСергей КравцовМихаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Санкт-Петербургский государственный университетРоссийский государственный гуманитарный университетОбщество
 
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