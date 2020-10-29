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В Госдуме предложили временно отменить комиссии за банковские переводы
В Госдуме предложили временно отменить комиссии за банковские переводы
Депутат Госдумы Евгений Федоров обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с письмом, в котором предложил отменить на время ограничений, связанных с... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T09:45
2020-10-29T11:27
коронавирус covid-19
евгений федоров
эльвира набиуллина
сергей миронов
госдума рф
технологии
экономика
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Евгений Федоров обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с письмом, в котором предложил отменить на время ограничений, связанных с коронавирусом, комиссию за банковские переводы между физическими лицами. Об этом сообщает RT.Федоров подчеркнул, что из-за роста заболеваемости регионы вынуждены вернуть ограничительные меры: компании перевели часть сотрудников на удаленную работу, а людям пожилого возраста рекомендовали без необходимости не выходить из дома. В таких условиях, отметил депутат, россияне активнее пользуются онлайн-инструментами для финансовых операций, например оплаты жилья или помощи близким, однако они вынуждены платить комиссии за переводы.Поэтому Федоров просит рассмотреть возможность обнуления комиссий на переводы как в рамках одного банка, так и между двумя разными организациями.В июле группа депутатов во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, запрещающий взимать комиссии за перевод денег между счетами и картами клиентов в рамках одного банка. Как пояснил Миронов, после отмены банковского роуминга некоторые крупные финансовые организации ввели комиссии за внутрибанковские переводы более 50 тысяч рублей в месяц. Так они нашли возможность компенсировать потерянную прибыль. По словам парламентария, это недопустимо.
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коронавирус covid-19, евгений федоров, эльвира набиуллина, сергей миронов, госдума рф, технологии, экономика

В Госдуме предложили временно отменить комиссии за банковские переводы

09:45 29.10.2020 (обновлено: 11:27 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Григорий СысоевБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Евгений Федоров обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с письмом, в котором предложил отменить на время ограничений, связанных с коронавирусом, комиссию за банковские переводы между физическими лицами. Об этом сообщает RT.
Федоров подчеркнул, что из-за роста заболеваемости регионы вынуждены вернуть ограничительные меры: компании перевели часть сотрудников на удаленную работу, а людям пожилого возраста рекомендовали без необходимости не выходить из дома. В таких условиях, отметил депутат, россияне активнее пользуются онлайн-инструментами для финансовых операций, например оплаты жилья или помощи близким, однако они вынуждены платить комиссии за переводы.
Поэтому Федоров просит рассмотреть возможность обнуления комиссий на переводы как в рамках одного банка, так и между двумя разными организациями.
В июле группа депутатов во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, запрещающий взимать комиссии за перевод денег между счетами и картами клиентов в рамках одного банка. Как пояснил Миронов, после отмены банковского роуминга некоторые крупные финансовые организации ввели комиссии за внутрибанковские переводы более 50 тысяч рублей в месяц. Так они нашли возможность компенсировать потерянную прибыль. По словам парламентария, это недопустимо.
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Коронавирус COVID-19Евгений ФедоровЭльвира НабиуллинаСергей МироновГосдума РФТехнологииЭкономика
 
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