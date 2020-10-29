https://ria.ru/20201029/komissii-1582030747.html

В Госдуме предложили временно отменить комиссии за банковские переводы

В Госдуме предложили временно отменить комиссии за банковские переводы

Депутат Госдумы Евгений Федоров обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с письмом, в котором предложил отменить на время ограничений, связанных с... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T09:45

2020-10-29T09:45

2020-10-29T11:27

коронавирус covid-19

евгений федоров

эльвира набиуллина

сергей миронов

госдума рф

технологии

экономика

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Евгений Федоров обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с письмом, в котором предложил отменить на время ограничений, связанных с коронавирусом, комиссию за банковские переводы между физическими лицами. Об этом сообщает RT.Федоров подчеркнул, что из-за роста заболеваемости регионы вынуждены вернуть ограничительные меры: компании перевели часть сотрудников на удаленную работу, а людям пожилого возраста рекомендовали без необходимости не выходить из дома. В таких условиях, отметил депутат, россияне активнее пользуются онлайн-инструментами для финансовых операций, например оплаты жилья или помощи близким, однако они вынуждены платить комиссии за переводы.Поэтому Федоров просит рассмотреть возможность обнуления комиссий на переводы как в рамках одного банка, так и между двумя разными организациями.В июле группа депутатов во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, запрещающий взимать комиссии за перевод денег между счетами и картами клиентов в рамках одного банка. Как пояснил Миронов, после отмены банковского роуминга некоторые крупные финансовые организации ввели комиссии за внутрибанковские переводы более 50 тысяч рублей в месяц. Так они нашли возможность компенсировать потерянную прибыль. По словам парламентария, это недопустимо.

https://ria.ru/20201029/roboty-1582019461.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, евгений федоров, эльвира набиуллина, сергей миронов, госдума рф, технологии, экономика