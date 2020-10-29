https://ria.ru/20201029/koltso-1582102019.html

Невеста отказалась выходить замуж из-за "самого уродливого в мире" кольца

Невеста отказалась выходить замуж из-за "самого уродливого в мире" кольца

Жительница Польши, попросившая у жениха помолвочное кольцо в нестандартном стиле, пожаловалась на то, что получила "самую уродливую вещь в мире". На публикацию... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T15:04

2020-10-29T15:04

2020-10-29T17:01

микки маус

женщины

мужчины

the walt disney company

польша

канада

торонто

свадьба

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582091967_0:875:941:1404_1400x0_80_0_0_2f6869f493a74ef933ad9d9d0a85f462.jpg

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Жительница Польши, попросившая у жениха помолвочное кольцо в нестандартном стиле, пожаловалась на то, что получила "самую уродливую вещь в мире". На публикацию женщины в Facebook обратило внимание издание The Sun.Поклонница анимационных фильмов студии Walt Disney выбрала для помолвки кольцо с Микки Маусом, инкрустированное бриллиантами. Ее жених нашел украшение на канадском сайте и попросил родственника из Торонто помочь с приобретением.Когда мужчина делал предложение, выяснилось, что кольцо сильно отличалось от изображения, которое пара видела в интернете. Кроме того, жених перепутал размер, так как забыл перевести сантиметры в дюймы."Это была самая уродливая вещь, которую я видела в жизни. Я шокирована, что он (жених. — Прим. ред.) ничего не сделал после того, как увидел, насколько сильно оно отличается от картинки на сайте", — пожаловалась женщина.Она сравнила кольцо с "ночным кошмаром" и призналась, что сняла его, как только вернулась домой.Сообщается, что пара так и не сыграла свадьбу, как предполагается, именно из-за кольца. В комментариях в соцсети поддержали слова женщины о "самом уродливом в мире кольце", а один из пользователей извинился перед ней "от лица всей Канады".

https://ria.ru/20190828/1558010912.html

https://ria.ru/20190819/1557633529.html

польша

канада

торонто

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

микки маус, женщины, мужчины, the walt disney company, польша, канада, торонто, свадьба, в мире