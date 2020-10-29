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Невеста отказалась выходить замуж из-за "самого уродливого в мире" кольца
Невеста отказалась выходить замуж из-за "самого уродливого в мире" кольца
Жительница Польши, попросившая у жениха помолвочное кольцо в нестандартном стиле, пожаловалась на то, что получила "самую уродливую вещь в мире". На публикацию... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T15:04
2020-10-29T17:01
микки маус
женщины
мужчины
the walt disney company
польша
канада
торонто
свадьба
в мире
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Жительница Польши, попросившая у жениха помолвочное кольцо в нестандартном стиле, пожаловалась на то, что получила "самую уродливую вещь в мире". На публикацию женщины в Facebook обратило внимание издание The Sun.Поклонница анимационных фильмов студии Walt Disney выбрала для помолвки кольцо с Микки Маусом, инкрустированное бриллиантами. Ее жених нашел украшение на канадском сайте и попросил родственника из Торонто помочь с приобретением.Когда мужчина делал предложение, выяснилось, что кольцо сильно отличалось от изображения, которое пара видела в интернете. Кроме того, жених перепутал размер, так как забыл перевести сантиметры в дюймы."Это была самая уродливая вещь, которую я видела в жизни. Я шокирована, что он (жених. — Прим. ред.) ничего не сделал после того, как увидел, насколько сильно оно отличается от картинки на сайте", — пожаловалась женщина.Она сравнила кольцо с "ночным кошмаром" и призналась, что сняла его, как только вернулась домой.Сообщается, что пара так и не сыграла свадьбу, как предполагается, именно из-за кольца. В комментариях в соцсети поддержали слова женщины о "самом уродливом в мире кольце", а один из пользователей извинился перед ней "от лица всей Канады".
https://ria.ru/20190828/1558010912.html
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польша
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микки маус, женщины, мужчины, the walt disney company, польша, канада, торонто, свадьба, в мире

Невеста отказалась выходить замуж из-за "самого уродливого в мире" кольца

15:04 29.10.2020 (обновлено: 17:01 29.10.2020)
 
© Фото : группа That's It, I'm Proposal Shaming в FacebookОбручальное кольцо с изображением Микки Мауса
Обручальное кольцо с изображением Микки Мауса - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© Фото : группа That's It, I'm Proposal Shaming в Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Жительница Польши, попросившая у жениха помолвочное кольцо в нестандартном стиле, пожаловалась на то, что получила "самую уродливую вещь в мире". На публикацию женщины в Facebook обратило внимание издание The Sun.
Поклонница анимационных фильмов студии Walt Disney выбрала для помолвки кольцо с Микки Маусом, инкрустированное бриллиантами. Ее жених нашел украшение на канадском сайте и попросил родственника из Торонто помочь с приобретением.
Фотография помолвочного кольца, к которому прикреплен маленький бриллиант - РИА Новости, 1920, 28.08.2019
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Когда мужчина делал предложение, выяснилось, что кольцо сильно отличалось от изображения, которое пара видела в интернете. Кроме того, жених перепутал размер, так как забыл перевести сантиметры в дюймы.
"Это была самая уродливая вещь, которую я видела в жизни. Я шокирована, что он (жених. — Прим. ред.) ничего не сделал после того, как увидел, насколько сильно оно отличается от картинки на сайте", — пожаловалась женщина.
Она сравнила кольцо с "ночным кошмаром" и призналась, что сняла его, как только вернулась домой.
Сообщается, что пара так и не сыграла свадьбу, как предполагается, именно из-за кольца. В комментариях в соцсети поддержали слова женщины о "самом уродливом в мире кольце", а один из пользователей извинился перед ней "от лица всей Канады".
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Микки МаусженщинымужчиныThe Walt Disney CompanyПольшаКанадаТоронтоСвадьбаВ мире
 
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