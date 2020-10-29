https://ria.ru/20201029/klimat-1582090709.html
Путин заявил о приверженности России парижскому соглашению по климату
Путин заявил о приверженности России парижскому соглашению по климату
Россия будет стремиться исполнить все свои обязательства в рамках Парижского соглашения по климату, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T14:29
2020-10-29T14:29
2020-10-29T14:46
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия будет стремиться исполнить все свои обязательства в рамках Парижского соглашения по климату, заявил президент РФ Владимир Путин."Безусловно, будем сотрудничать с нашими партнерами, в том числе в рамках Парижского соглашения. Мы будем стремиться, чтобы исполнить все свои обязательства", - сказал Путин на форуме "Россия зовёт!"По его словам, вопросы сохранения окружающей среды очень важны для России. "Имею в виду, что 70% территорий РФ находится в северных широтах, значительная ее часть - 60% - вообще за полярным кругом, там у нас люди живут, дома, производство, инфраструктура, которая может пострадать, если будет таять, а она тает, вечная мерзлота. Это очень серьёзный вызов, и, конечно, мы будем уделять этому внимание", - добавил президент.
https://ria.ru/20201022/venera-1581056384.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, в мире
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.
Россия будет стремиться исполнить все свои обязательства в рамках Парижского соглашения по климату, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Безусловно, будем сотрудничать с нашими партнерами, в том числе в рамках Парижского соглашения. Мы будем стремиться, чтобы исполнить все свои обязательства", - сказал Путин на форуме "Россия зовёт!"
По его словам, вопросы сохранения окружающей среды очень важны для России. "Имею в виду, что 70% территорий РФ находится в северных широтах, значительная ее часть - 60% - вообще за полярным кругом, там у нас люди живут, дома, производство, инфраструктура, которая может пострадать, если будет таять, а она тает, вечная мерзлота. Это очень серьёзный вызов, и, конечно, мы будем уделять этому внимание", - добавил президент.