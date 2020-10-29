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Онлайн-конференция о проблеме изменения климата
Онлайн-конференция о проблеме изменения климата
2 ноября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Год до COP26: как государства подходят к решению проблемы изменения климата".
2020-10-29T13:09
2020-10-29T13:09
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https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1582071880.jpg?1603966193
Задать вопросУчастники:- советник Президента Российской Федерации, специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам климата Руслан ЭДЕЛЬГЕРИЕВ;- Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Российской Федерации Дебора БРОННЕРТ;- Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Российской Федерации Паскуале ТЕРРАЧЧАНО;- лидер высокого уровня по климатическим действиям Найджел ТОППИНГ (Великобритания).Модератор – президент ассоциации "Глобальная энергия" Сергей БРИЛЕВ.1 ноября 2020 года – ровно год до начала&nbsp;организованной Великобританией в партнерстве с Италией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), которая пройдет в Глазго. Борьба с пандемией&nbsp;COVID-19 остается глобальным приоритетом, но проблема изменения климата не терпит отлагательств и требует срочных действий со стороны мирового сообщества. Россия будет играть важную роль в решении этого вопроса.Почему нам необходимо решать проблему изменения климата именно сейчас? Каковы наши цели и ожидания от Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26)? Какие действия должны предпринять страны-участницы? Каков подход России к решению этой проблемы? Как именно наша страна будет сотрудничать с международным сообществом по данному вопросу? Какова роль бизнеса? Какой вклад могут внести негосударственные организации? Как идет глобальная кампания "Стремление к нулю", цель которой – достичь нулевого нетто-показателя выбросов углерода?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о проблеме изменения климата

13:09 29.10.2020
 
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2 ноября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Год до COP26: как государства подходят к решению проблемы изменения климата".
Задать вопрос

Участники:
- советник Президента Российской Федерации, специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам климата Руслан ЭДЕЛЬГЕРИЕВ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Российской Федерации Дебора БРОННЕРТ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Российской Федерации Паскуале ТЕРРАЧЧАНО;
- лидер высокого уровня по климатическим действиям Найджел ТОППИНГ (Великобритания).

Модератор – президент ассоциации "Глобальная энергия" Сергей БРИЛЕВ.

1 ноября 2020 года – ровно год до начала организованной Великобританией в партнерстве с Италией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), которая пройдет в Глазго. Борьба с пандемией COVID-19 остается глобальным приоритетом, но проблема изменения климата не терпит отлагательств и требует срочных действий со стороны мирового сообщества. Россия будет играть важную роль в решении этого вопроса.
Почему нам необходимо решать проблему изменения климата именно сейчас? Каковы наши цели и ожидания от Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26)? Какие действия должны предпринять страны-участницы? Каков подход России к решению этой проблемы? Как именно наша страна будет сотрудничать с международным сообществом по данному вопросу? Какова роль бизнеса? Какой вклад могут внести негосударственные организации? Как идет глобальная кампания "Стремление к нулю", цель которой – достичь нулевого нетто-показателя выбросов углерода?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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