https://ria.ru/20201029/klimat-1582071880.html

Онлайн-конференция о проблеме изменения климата

Онлайн-конференция о проблеме изменения климата

2 ноября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Год до COP26: как государства подходят к решению проблемы изменения климата".

2020-10-29T13:09

2020-10-29T13:09

2020-10-29T13:09

анонсы

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Задать вопросУчастники:- советник Президента Российской Федерации, специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам климата Руслан ЭДЕЛЬГЕРИЕВ;- Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Российской Федерации Дебора БРОННЕРТ;- Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Российской Федерации Паскуале ТЕРРАЧЧАНО;- лидер высокого уровня по климатическим действиям Найджел ТОППИНГ (Великобритания).Модератор – президент ассоциации "Глобальная энергия" Сергей БРИЛЕВ.1 ноября 2020 года – ровно год до начала организованной Великобританией в партнерстве с Италией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), которая пройдет в Глазго. Борьба с пандемией COVID-19 остается глобальным приоритетом, но проблема изменения климата не терпит отлагательств и требует срочных действий со стороны мирового сообщества. Россия будет играть важную роль в решении этого вопроса.Почему нам необходимо решать проблему изменения климата именно сейчас? Каковы наши цели и ожидания от Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26)? Какие действия должны предпринять страны-участницы? Каков подход России к решению этой проблемы? Как именно наша страна будет сотрудничать с международным сообществом по данному вопросу? Какова роль бизнеса? Какой вклад могут внести негосударственные организации? Как идет глобальная кампания "Стремление к нулю", цель которой – достичь нулевого нетто-показателя выбросов углерода?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы