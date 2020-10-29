Онлайн-конференция о проблеме изменения климата
2 ноября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Год до COP26: как государства подходят к решению проблемы изменения климата".
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Участники:
- советник Президента Российской Федерации, специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам климата Руслан ЭДЕЛЬГЕРИЕВ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Российской Федерации Дебора БРОННЕРТ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Российской Федерации Паскуале ТЕРРАЧЧАНО;
- лидер высокого уровня по климатическим действиям Найджел ТОППИНГ (Великобритания).
Модератор – президент ассоциации "Глобальная энергия" Сергей БРИЛЕВ.
1 ноября 2020 года – ровно год до начала организованной Великобританией в партнерстве с Италией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), которая пройдет в Глазго. Борьба с пандемией COVID-19 остается глобальным приоритетом, но проблема изменения климата не терпит отлагательств и требует срочных действий со стороны мирового сообщества. Россия будет играть важную роль в решении этого вопроса.
Почему нам необходимо решать проблему изменения климата именно сейчас? Каковы наши цели и ожидания от Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26)? Какие действия должны предпринять страны-участницы? Каков подход России к решению этой проблемы? Как именно наша страна будет сотрудничать с международным сообществом по данному вопросу? Какова роль бизнеса? Какой вклад могут внести негосударственные организации? Как идет глобальная кампания "Стремление к нулю", цель которой – достичь нулевого нетто-показателя выбросов углерода?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- советник Президента Российской Федерации, специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам климата Руслан ЭДЕЛЬГЕРИЕВ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Российской Федерации Дебора БРОННЕРТ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Российской Федерации Паскуале ТЕРРАЧЧАНО;
- лидер высокого уровня по климатическим действиям Найджел ТОППИНГ (Великобритания).
Модератор – президент ассоциации "Глобальная энергия" Сергей БРИЛЕВ.
1 ноября 2020 года – ровно год до начала организованной Великобританией в партнерстве с Италией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), которая пройдет в Глазго. Борьба с пандемией COVID-19 остается глобальным приоритетом, но проблема изменения климата не терпит отлагательств и требует срочных действий со стороны мирового сообщества. Россия будет играть важную роль в решении этого вопроса.
Почему нам необходимо решать проблему изменения климата именно сейчас? Каковы наши цели и ожидания от Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26)? Какие действия должны предпринять страны-участницы? Каков подход России к решению этой проблемы? Как именно наша страна будет сотрудничать с международным сообществом по данному вопросу? Какова роль бизнеса? Какой вклад могут внести негосударственные организации? Как идет глобальная кампания "Стремление к нулю", цель которой – достичь нулевого нетто-показателя выбросов углерода?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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