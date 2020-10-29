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https://ria.ru/20201029/kataloniya-1582137933.html
МИД ответил на заявления о "российском следе" в каталонском сепаратизме
МИД ответил на заявления о "российском следе" в каталонском сепаратизме
Заявления о причастности Москвы к референдуму в Каталонии и последовавшему кризису - это фейки, РФ к ним относится спокойно, учитывая, что они основаны на... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T17:07
2020-10-29T17:07
россия
каталония
испания
в мире
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Заявления о причастности Москвы к референдуму в Каталонии и последовавшему кризису - это фейки, РФ к ним относится спокойно, учитывая, что они основаны на показаниях людей, готовых пойти на многое для привлечения внимания мировой общественности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Эти заявления строятся исключительно на показаниях проходящих по делу представителей сепаратистских сил. Мы понимаем, эти лица готовы идти на любые, даже самые невероятные и авантюрные декларации с исключительно одной целью: каким угодно способом интернационализировать процесс и как можно сильнее привлечь внимание мировой общественности к своему противостоянию с испанским государством", - сказала Захарова на брифинге."Мы воспринимаем это спокойно, удивляет и вызывает недоумение другое: готовность отдельных испанских СМИ верить в подобные фейки и на полном серьезе воспринимать и тиражировать заведомо ложные и бездоказательные обвинения",- подчеркнула официальный представитель МИД РФ.В среду в Барселоне и Жироне (Каталония, Испания) прошла широкомасштабная операция, в ходе которой были задержаны около 30 человек, в основном предприниматели и политики, связанные с движением за независимость региона. Их обвиняют в нецелевом использовании средств, взятках, должностных преступлениях, торговле влиянием, отмывании денег и общественных беспорядках. Следствие полагает, что эти люди причастны к незаконному финансированию движения за независимость. Около десяти из них предстанут перед судьей, сообщили в Высшем суде Каталонии.В некоторых ордерах на обыск, выданных судьей следственного суда №1 Барселоны Хоакином Агирре Лопесом, среди обоснований их проведения фигурирует Россия. В частности, как утверждает судья, каталонский политик Виктор Террадельяс был связан с "группой из России", созданной "во времена Горбачева". А глава этой группы якобы предлагал бывшему главе женералитета Карлесу Пучдемону помощь – "10 тысяч солдат", которые готовы были направиться в Каталонию в случае объявления независимости, а также полностью погасить каталонский долг. Российское посольство в Испании высмеяло эту информацию.
https://ria.ru/20201029/kataloniya-1582020486.html
https://ria.ru/20200128/1563947855.html
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россия, каталония, испания, в мире

МИД ответил на заявления о "российском следе" в каталонском сепаратизме

17:07 29.10.2020
 
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкСторонники независимости Каталонии на митинге в Перпиньяне во Франции
Сторонники независимости Каталонии на митинге в Перпиньяне во Франции - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Заявления о причастности Москвы к референдуму в Каталонии и последовавшему кризису - это фейки, РФ к ним относится спокойно, учитывая, что они основаны на показаниях людей, готовых пойти на многое для привлечения внимания мировой общественности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Эти заявления строятся исключительно на показаниях проходящих по делу представителей сепаратистских сил. Мы понимаем, эти лица готовы идти на любые, даже самые невероятные и авантюрные декларации с исключительно одной целью: каким угодно способом интернационализировать процесс и как можно сильнее привлечь внимание мировой общественности к своему противостоянию с испанским государством", - сказала Захарова на брифинге.
Акция протеста в Барселоне - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
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Посольство России высмеяло заявления о российских солдатах в Каталонии
"Мы воспринимаем это спокойно, удивляет и вызывает недоумение другое: готовность отдельных испанских СМИ верить в подобные фейки и на полном серьезе воспринимать и тиражировать заведомо ложные и бездоказательные обвинения",- подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
В среду в Барселоне и Жироне (Каталония, Испания) прошла широкомасштабная операция, в ходе которой были задержаны около 30 человек, в основном предприниматели и политики, связанные с движением за независимость региона. Их обвиняют в нецелевом использовании средств, взятках, должностных преступлениях, торговле влиянием, отмывании денег и общественных беспорядках. Следствие полагает, что эти люди причастны к незаконному финансированию движения за независимость. Около десяти из них предстанут перед судьей, сообщили в Высшем суде Каталонии.
В некоторых ордерах на обыск, выданных судьей следственного суда №1 Барселоны Хоакином Агирре Лопесом, среди обоснований их проведения фигурирует Россия. В частности, как утверждает судья, каталонский политик Виктор Террадельяс был связан с "группой из России", созданной "во времена Горбачева". А глава этой группы якобы предлагал бывшему главе женералитета Карлесу Пучдемону помощь – "10 тысяч солдат", которые готовы были направиться в Каталонию в случае объявления независимости, а также полностью погасить каталонский долг. Российское посольство в Испании высмеяло эту информацию.
Акция протеста в Барселоне - РИА Новости, 1920, 28.01.2020
28 января, 00:38
Каталонские радикалы устроили беспорядки в Барселоне
 
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