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Власти Каталонии объявили о закрытии региона
Власти Каталонии объявили о закрытии региона
Запрет на въезд и выезд из испанского автономного сообщества Каталония введен решением регионального правительства. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T17:00
2020-10-29T17:00
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МАДРИД, 29 окт – РИА Новости. Запрет на въезд и выезд из испанского автономного сообщества Каталония введен решением регионального правительства.Среди принятых мер – закрытие Каталонии по периметру, запрет передвижения между муниципалитетами в выходные, закрытие торговых центров, театров, кино, культурных центров, запрет на проведение развлекательных мероприятий для молодежи и детей, спортивных соревнований в школах. Также останутся закрытыми бары и рестораны.Запреты будут действовать по меньшей мере 15 дней.Арагонес также пообещал, что региональные власти выделят дополнительное финансирование тем экономическим секторам, которые пострадают от вводимых мер. Общая сумма составит 300 миллионов евро.Большинство испанских автономных сообществ ранее уже объявили о своем "закрытии" на разные сроки. Выехать или въехать можно только по обоснованным причинам - по рабочим вопросам, на учебу, чтобы навестить родственников, нуждающихся в уходе, чтобы добраться до медицинских учреждений или до основного места жительства.В четверг конгресс депутатов рассматривает предложение правительства о продлении режима повышенной готовности, введенного в минувшее воскресенье, до 9 мая.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, каталония, в мире

Власти Каталонии объявили о закрытии региона

17:00 29.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтраны мира. Испания
Страны мира. Испания - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МАДРИД, 29 окт – РИА Новости. Запрет на въезд и выезд из испанского автономного сообщества Каталония введен решением регионального правительства.
"Мы в крайне тяжелой ситуации, критической ситуации. Несмотря на то, что меры, введенные 15 дней назад, действуют, развитие событий вынуждает нас предпринимать новые меры, чтобы избежать перегруженности системы здравоохранения", - заявил и.о. главы женералитета Пере Арагонес.
Среди принятых мер – закрытие Каталонии по периметру, запрет передвижения между муниципалитетами в выходные, закрытие торговых центров, театров, кино, культурных центров, запрет на проведение развлекательных мероприятий для молодежи и детей, спортивных соревнований в школах. Также останутся закрытыми бары и рестораны.
Запреты будут действовать по меньшей мере 15 дней.
Мадрид, Испания - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
15:36Распространение нового коронавируса
Власти Мадрида закрыли регион на время праздников
Арагонес также пообещал, что региональные власти выделят дополнительное финансирование тем экономическим секторам, которые пострадают от вводимых мер. Общая сумма составит 300 миллионов евро.
Большинство испанских автономных сообществ ранее уже объявили о своем "закрытии" на разные сроки. Выехать или въехать можно только по обоснованным причинам - по рабочим вопросам, на учебу, чтобы навестить родственников, нуждающихся в уходе, чтобы добраться до медицинских учреждений или до основного места жительства.
В четверг конгресс депутатов рассматривает предложение правительства о продлении режима повышенной готовности, введенного в минувшее воскресенье, до 9 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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