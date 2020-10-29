https://ria.ru/20201029/kataloniya-1582020486.html

Посольство России высмеяло заявления о российских солдатах в Каталонии

Российское посольство в Испании прокомментировало сообщения о выдаче ордеров на обыски по делу о незаконном референдуме в Каталонии в 2017 году на основании... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T07:12

2020-10-29T07:12

2020-10-29T07:12

россия

референдум о независимости каталонии

карлес пучдемон

жирона

каталония

михаил горбачев

москва

испания

в мире

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<strong>МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. </strong>Российское посольство в Испании прокомментировало сообщения о выдаче ордеров на обыски по делу о незаконном референдуме в Каталонии в 2017 году на основании записей телефонных разговоров о 10 тысячах российских солдат, якобы готовых отправиться в регион после провозглашения его независимости."Российский след" в деле о независимости КаталонииИспанский судья обнаружил "российский след" в незаконном референдуме о независимости региона, прошедшем в 2017 году, об этом свидетельствует выданный им ордер на обыски, который имеется в распоряжении РИА Новости.В среду в столице региона <a href="http://ria.ru/location_Barcelona/" target="_blank" data-auto="true">Барселоне</a> и в городе <a href="http://ria.ru/location_ZHirona/" target="_blank" data-auto="true">Жирона</a> прошла операция, в ходе которой задержали 21 человека, связанных с движением за независимость <a href="http://ria.ru/location_Katalonija/" target="_blank" data-auto="true">Каталонии</a>. Они обвиняются в злоупотреблении служебным положением, хищениях и отмывании денег. По версии следственных органов, задержанные, в основном политики и предприниматели, незаконно финансировали движение за независимость региона, в том числе пребывание экс-главы женералитета <a href="http://ria.ru/person_Karles_Puchdemon/" target="_blank" data-auto="true">Карлеса Пучдемона</a> в <a href="http://ria.ru/location_Belgium/" target="_blank" data-auto="true">Бельгии</a>.Судья Хоакин Агирре Лопес со ссылкой на записи телефонных разговоров подозреваемых утверждает о существовании некой группы россиян, которые в 2017 году предлагали Пучдемону "рассчитывать на десять тысяч солдат и оплатить весь каталонский долг".Судья заявляет, что группа из России "была создана во времена <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Gorbachev/" target="_blank" data-auto="true">Горбачева</a>" и вела переговоры с каталонскими властями через местного политика Виктора Террадельяса.МИД России еще в 2017 году официально заявлял, что, руководствуясь основополагающими принципами международного права, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> рассматривает события в Каталонии как внутреннее дело <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испании</a>. В документе выражалась надежда на урегулирование ситуации "через диалог строго в рамках испанского законодательства в интересах единой и процветающей Испании".

https://ria.ru/20200128/1563947855.html

https://ria.ru/20200208/1564429404.html

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россия

жирона

каталония

москва

испания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, референдум о независимости каталонии, карлес пучдемон, жирона, каталония, михаил горбачев, москва, испания, в мире