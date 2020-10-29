Посольство России высмеяло заявления о российских солдатах в Каталонии
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Российское посольство в Испании прокомментировало сообщения о выдаче ордеров на обыски по делу о незаконном референдуме в Каталонии в 2017 году на основании записей телефонных разговоров о 10 тысячах российских солдат, якобы готовых отправиться в регион после провозглашения его независимости.
"Информация, появившаяся в испанских СМИ о прибытии 10 тысяч русских солдат в Каталонию, неполная. Надо добавить два нуля к числу солдат, и самое поразительное в этом заговоре: войска должны были быть переброшены на самолетах "Муха" и "Чато", собранных в Каталонии во время Гражданской войны и спрятанных в надежном месте в каталонской сьерре, до получения через эти публикации зашифрованного приказа действовать", — говорится в сообщении дипведомства в Twitter.
"Российский след" в деле о независимости Каталонии
Испанский судья обнаружил "российский след" в незаконном референдуме о независимости региона, прошедшем в 2017 году, об этом свидетельствует выданный им ордер на обыски, который имеется в распоряжении РИА Новости.
В среду в столице региона Барселоне и в городе Жирона прошла операция, в ходе которой задержали 21 человека, связанных с движением за независимость Каталонии. Они обвиняются в злоупотреблении служебным положением, хищениях и отмывании денег. По версии следственных органов, задержанные, в основном политики и предприниматели, незаконно финансировали движение за независимость региона, в том числе пребывание экс-главы женералитета Карлеса Пучдемона в Бельгии.
28 января, 00:38Каталонские радикалы устроили беспорядки в Барселоне
Судья Хоакин Агирре Лопес со ссылкой на записи телефонных разговоров подозреваемых утверждает о существовании некой группы россиян, которые в 2017 году предлагали Пучдемону "рассчитывать на десять тысяч солдат и оплатить весь каталонский долг".
Судья заявляет, что группа из России "была создана во времена Горбачева" и вела переговоры с каталонскими властями через местного политика Виктора Террадельяса.
"То есть осенью 2017 года Россия предложила поддержку Карлесу Пучдемону, если бы он объявил независимость, в том числе направить в Каталонию десять тысяч солдат. Если бы он согласился, возможно, события были бы трагическими и обернулись бы вооруженным конфликтом в стране с человеческими жертвами", — указано в документе.
МИД России еще в 2017 году официально заявлял, что, руководствуясь основополагающими принципами международного права, Москва рассматривает события в Каталонии как внутреннее дело Испании. В документе выражалась надежда на урегулирование ситуации "через диалог строго в рамках испанского законодательства в интересах единой и процветающей Испании".