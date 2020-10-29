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Посольство России высмеяло заявления о российских солдатах в Каталонии
Российское посольство в Испании прокомментировало сообщения о выдаче ордеров на обыски по делу о незаконном референдуме в Каталонии в 2017 году на основании... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T07:12
2020-10-29T07:12
россия
референдум о независимости каталонии
карлес пучдемон
жирона
каталония
михаил горбачев
москва
испания
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. </strong>Российское посольство в Испании прокомментировало сообщения о выдаче ордеров на обыски по делу о незаконном референдуме в Каталонии в 2017 году на основании записей телефонных разговоров о 10 тысячах российских солдат, якобы готовых отправиться в регион после провозглашения его независимости."Российский след" в деле о независимости КаталонииИспанский судья обнаружил "российский след" в незаконном референдуме о независимости региона, прошедшем в 2017 году, об этом свидетельствует выданный им ордер на обыски, который имеется в распоряжении РИА Новости.В среду в столице региона <a href="http://ria.ru/location_Barcelona/" target="_blank" data-auto="true">Барселоне</a> и в городе <a href="http://ria.ru/location_ZHirona/" target="_blank" data-auto="true">Жирона</a> прошла операция, в ходе которой задержали 21 человека, связанных с движением за независимость <a href="http://ria.ru/location_Katalonija/" target="_blank" data-auto="true">Каталонии</a>. Они обвиняются в злоупотреблении служебным положением, хищениях и отмывании денег. По версии следственных органов, задержанные, в основном политики и предприниматели, незаконно финансировали движение за независимость региона, в том числе пребывание экс-главы женералитета <a href="http://ria.ru/person_Karles_Puchdemon/" target="_blank" data-auto="true">Карлеса Пучдемона</a> в <a href="http://ria.ru/location_Belgium/" target="_blank" data-auto="true">Бельгии</a>.Судья Хоакин Агирре Лопес со ссылкой на записи телефонных разговоров подозреваемых утверждает о существовании некой группы россиян, которые в 2017 году предлагали Пучдемону "рассчитывать на десять тысяч солдат и оплатить весь каталонский долг".Судья заявляет, что группа из России "была создана во времена <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Gorbachev/" target="_blank" data-auto="true">Горбачева</a>" и вела переговоры с каталонскими властями через местного политика Виктора Террадельяса.МИД России еще в 2017 году официально заявлял, что, руководствуясь основополагающими принципами международного права, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> рассматривает события в Каталонии как внутреннее дело <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испании</a>. В документе выражалась надежда на урегулирование ситуации "через диалог строго в рамках испанского законодательства в интересах единой и процветающей Испании".
https://ria.ru/20200128/1563947855.html
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россия
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россия, референдум о независимости каталонии, карлес пучдемон, жирона, каталония, михаил горбачев, москва, испания, в мире

Посольство России высмеяло заявления о российских солдатах в Каталонии

07:12 29.10.2020
 
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкАкция протеста в Барселоне
Акция протеста в Барселоне - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Российское посольство в Испании прокомментировало сообщения о выдаче ордеров на обыски по делу о незаконном референдуме в Каталонии в 2017 году на основании записей телефонных разговоров о 10 тысячах российских солдат, якобы готовых отправиться в регион после провозглашения его независимости.

"Информация, появившаяся в испанских СМИ о прибытии 10 тысяч русских солдат в Каталонию, неполная. Надо добавить два нуля к числу солдат, и самое поразительное в этом заговоре: войска должны были быть переброшены на самолетах "Муха" и "Чато", собранных в Каталонии во время Гражданской войны и спрятанных в надежном месте в каталонской сьерре, до получения через эти публикации зашифрованного приказа действовать", — говорится в сообщении дипведомства в Twitter.

"Российский след" в деле о независимости Каталонии

Испанский судья обнаружил "российский след" в незаконном референдуме о независимости региона, прошедшем в 2017 году, об этом свидетельствует выданный им ордер на обыски, который имеется в распоряжении РИА Новости.
В среду в столице региона Барселоне и в городе Жирона прошла операция, в ходе которой задержали 21 человека, связанных с движением за независимость Каталонии. Они обвиняются в злоупотреблении служебным положением, хищениях и отмывании денег. По версии следственных органов, задержанные, в основном политики и предприниматели, незаконно финансировали движение за независимость региона, в том числе пребывание экс-главы женералитета Карлеса Пучдемона в Бельгии.
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Судья Хоакин Агирре Лопес со ссылкой на записи телефонных разговоров подозреваемых утверждает о существовании некой группы россиян, которые в 2017 году предлагали Пучдемону "рассчитывать на десять тысяч солдат и оплатить весь каталонский долг".
Судья заявляет, что группа из России "была создана во времена Горбачева" и вела переговоры с каталонскими властями через местного политика Виктора Террадельяса.
"То есть осенью 2017 года Россия предложила поддержку Карлесу Пучдемону, если бы он объявил независимость, в том числе направить в Каталонию десять тысяч солдат. Если бы он согласился, возможно, события были бы трагическими и обернулись бы вооруженным конфликтом в стране с человеческими жертвами", — указано в документе.
МИД России еще в 2017 году официально заявлял, что, руководствуясь основополагающими принципами международного права, Москва рассматривает события в Каталонии как внутреннее дело Испании. В документе выражалась надежда на урегулирование ситуации "через диалог строго в рамках испанского законодательства в интересах единой и процветающей Испании".
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РоссияРеферендум о независимости КаталонииКарлес ПучдемонЖиронаКаталонияМихаил ГорбачевМоскваИспанияВ мире
 
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