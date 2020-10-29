https://ria.ru/20201029/karikatury-1582075736.html

Песков оценил всплеск насилия из-за карикатур на пророка Мухаммеда

Песков оценил всплеск насилия из-за карикатур на пророка Мухаммеда

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя всплеск насилия из-за карикатур на пророка Мухаммеда, отметил, что оскорблять чувства верующих... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T13:24

2020-10-29T13:24

2020-10-29T13:37

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя всплеск насилия из-за карикатур на пророка Мухаммеда, отметил, что оскорблять чувства верующих недопустимо, как и убивать людей.Митинг протестующих против новых публикаций карикатур на пророка Мухаммеда сатирическим журналом Charlie Hebdo прошел у посольства Франции на Большой Якиманке в Москве.Тема карикатур Charlie Hebdo вновь стала актуальной после убийства во Франции учителя истории Самюэля Пати 16 октября. Преподаватель был обезглавлен террористом в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем около школы, в которой вел занятия. Ранее Самюэль Пати на уроках, посвященных свободе слова, демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда.Во время национальной церемонии прощания с учителем президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур. Заявление французского президента вызвало негативную реакцию в исламском мире.

https://ria.ru/20201027/provokatsiya-1581828559.html

https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, эммануэль макрон, дмитрий песков, москва, франция, париж, в мире