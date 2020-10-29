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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201029/karikatury-1582075736.html
Песков оценил всплеск насилия из-за карикатур на пророка Мухаммеда
Песков оценил всплеск насилия из-за карикатур на пророка Мухаммеда
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя всплеск насилия из-за карикатур на пророка Мухаммеда, отметил, что оскорблять чувства верующих... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T13:24
2020-10-29T13:37
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя всплеск насилия из-за карикатур на пророка Мухаммеда, отметил, что оскорблять чувства верующих недопустимо, как и убивать людей.Митинг протестующих против новых публикаций карикатур на пророка Мухаммеда сатирическим журналом Charlie Hebdo прошел у посольства Франции на Большой Якиманке в Москве.Тема карикатур Charlie Hebdo вновь стала актуальной после убийства во Франции учителя истории Самюэля Пати 16 октября. Преподаватель был обезглавлен террористом в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем около школы, в которой вел занятия. Ранее Самюэль Пати на уроках, посвященных свободе слова, демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда.Во время национальной церемонии прощания с учителем президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур. Заявление французского президента вызвало негативную реакцию в исламском мире.
https://ria.ru/20201027/provokatsiya-1581828559.html
https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html
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религия, новости - религия и мировоззрение, эммануэль макрон, дмитрий песков, москва, франция, париж, в мире

Песков оценил всплеск насилия из-за карикатур на пророка Мухаммеда

13:24 29.10.2020 (обновлено: 13:37 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества
Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя всплеск насилия из-за карикатур на пророка Мухаммеда, отметил, что оскорблять чувства верующих недопустимо, как и убивать людей.
Митинг протестующих против новых публикаций карикатур на пророка Мухаммеда сатирическим журналом Charlie Hebdo прошел у посольства Франции на Большой Якиманке в Москве.

"Оскорблять чувства верующих недопустимо, и одновременно недопустимо убивать людей. И то, и другое недопустимо абсолютно", - сказал Песков, общаясь с журналистами.

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Тема карикатур Charlie Hebdo вновь стала актуальной после убийства во Франции учителя истории Самюэля Пати 16 октября. Преподаватель был обезглавлен террористом в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем около школы, в которой вел занятия. Ранее Самюэль Пати на уроках, посвященных свободе слова, демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда.
Во время национальной церемонии прощания с учителем президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур. Заявление французского президента вызвало негативную реакцию в исламском мире.
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