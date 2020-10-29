Песков оценил всплеск насилия из-за карикатур на пророка Мухаммеда
13:24 29.10.2020 (обновлено: 13:37 29.10.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя всплеск насилия из-за карикатур на пророка Мухаммеда, отметил, что оскорблять чувства верующих недопустимо, как и убивать людей.
Митинг протестующих против новых публикаций карикатур на пророка Мухаммеда сатирическим журналом Charlie Hebdo прошел у посольства Франции на Большой Якиманке в Москве.
"Оскорблять чувства верующих недопустимо, и одновременно недопустимо убивать людей. И то, и другое недопустимо абсолютно", - сказал Песков, общаясь с журналистами.
Тема карикатур Charlie Hebdo вновь стала актуальной после убийства во Франции учителя истории Самюэля Пати 16 октября. Преподаватель был обезглавлен террористом в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем около школы, в которой вел занятия. Ранее Самюэль Пати на уроках, посвященных свободе слова, демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда.
Во время национальной церемонии прощания с учителем президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур. Заявление французского президента вызвало негативную реакцию в исламском мире.
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