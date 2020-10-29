Армения заявила об улучшении позиций на юге Карабаха
22:32 29.10.2020 (обновлено: 23:28 29.10.2020)
ЕРЕВАН, 29 окт — РИА Новости. Армия обороны Карабаха улучшила свои позиции на некоторых направлениях, сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
"Боевые действия сегодня продолжались по всей линии фронта, но не с большой интенсивностью. На южном участке бои шли вдоль рубежа от Бердзора (Лачин) до берега реки Аракс, там нашим ВС удалось несколько улучшить свои позиции", — сказал он.
По словам представителя ведомства, в лесистой местности близ сел Мартунинского и Аскеранского районов продолжаются операции против азербайджанских групп.
"Сегодня такие операции проводились у сел Аветараноц и Схнах. <…> Диверсионные группы проникают по разным направлениям, борьба с ними предполагает применение специфической тактики", — добавил Ованнисян.
Он уточнил также, что в течение дня населенные пункты Карабаха подвергались артиллерийским и ракетным ударам.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. В Ереване утверждают, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.
Москву 9 октября по приглашению Владимира Путина посетили министры иностранных дел Азербайджана и Армении, переговоры с участием Сергея Лаврова продолжались более десяти часов. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны обвинили друг друга в нарушении договоренностей.
Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября.
Госдеп США объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07:00 мск (08:00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.