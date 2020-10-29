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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201029/karabakh-1582188579.html
Армения заявила об улучшении позиций на юге Карабаха
Армения заявила об улучшении позиций на юге Карабаха
Армия обороны Карабаха улучшила свои позиции на некоторых направлениях, сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T22:32
2020-10-29T23:28
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
арцрун ованнисян
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 29 окт — РИА Новости. Армия обороны Карабаха улучшила свои позиции на некоторых направлениях, сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.По словам представителя ведомства, в лесистой местности близ сел Мартунинского и Аскеранского районов продолжаются операции против азербайджанских групп.Он уточнил также, что в течение дня населенные пункты Карабаха подвергались артиллерийским и ракетным ударам.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. В Ереване утверждают, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.Лидеры России, США и Франции призвали стороны прекратить столкновения и начать переговоры.Москву 9 октября по приглашению Владимира Путина посетили министры иностранных дел Азербайджана и Армении, переговоры с участием Сергея Лаврова продолжались более десяти часов. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны обвинили друг друга в нарушении договоренностей.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября.Госдеп США объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07:00 мск (08:00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
https://ria.ru/20201013/karabakh-1579465609.html
https://ria.ru/20201028/karabakh-1581911370.html
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арцрун ованнисян, азербайджан, армения, в мире

Армения заявила об улучшении позиций на юге Карабаха

22:32 29.10.2020 (обновлено: 23:28 29.10.2020)
 
© Фото : Армия обороны АрцахаВоеннослужащие армии обороны Арцаха
Военнослужащие армии обороны Арцаха - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© Фото : Армия обороны Арцаха
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 29 окт — РИА Новости. Армия обороны Карабаха улучшила свои позиции на некоторых направлениях, сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
"Боевые действия сегодня продолжались по всей линии фронта, но не с большой интенсивностью. На южном участке бои шли вдоль рубежа от Бердзора (Лачин) до берега реки Аракс, там нашим ВС удалось несколько улучшить свои позиции", — сказал он.
По словам представителя ведомства, в лесистой местности близ сел Мартунинского и Аскеранского районов продолжаются операции против азербайджанских групп.

"Сегодня такие операции проводились у сел Аветараноц и Схнах. <…> Диверсионные группы проникают по разным направлениям, борьба с ними предполагает применение специфической тактики", — добавил Ованнисян.

Он уточнил также, что в течение дня населенные пункты Карабаха подвергались артиллерийским и ракетным ударам.
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Лидеры России, США и Франции призвали стороны прекратить столкновения и начать переговоры.
Москву 9 октября по приглашению Владимира Путина посетили министры иностранных дел Азербайджана и Армении, переговоры с участием Сергея Лаврова продолжались более десяти часов. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны обвинили друг друга в нарушении договоренностей.
Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября.
Госдеп США объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07:00 мск (08:00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАрцрун ОваннисянАзербайджанАрменияВ мире
 
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