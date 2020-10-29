https://ria.ru/20201029/karabakh-1582188579.html

Армения заявила об улучшении позиций на юге Карабаха

Армения заявила об улучшении позиций на юге Карабаха

Армия обороны Карабаха улучшила свои позиции на некоторых направлениях, сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T22:32

2020-10-29T22:32

2020-10-29T23:28

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

арцрун ованнисян

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 29 окт — РИА Новости. Армия обороны Карабаха улучшила свои позиции на некоторых направлениях, сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.По словам представителя ведомства, в лесистой местности близ сел Мартунинского и Аскеранского районов продолжаются операции против азербайджанских групп.Он уточнил также, что в течение дня населенные пункты Карабаха подвергались артиллерийским и ракетным ударам.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. В Ереване утверждают, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.Лидеры России, США и Франции призвали стороны прекратить столкновения и начать переговоры.Москву 9 октября по приглашению Владимира Путина посетили министры иностранных дел Азербайджана и Армении, переговоры с участием Сергея Лаврова продолжались более десяти часов. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны обвинили друг друга в нарушении договоренностей.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября.Госдеп США объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07:00 мск (08:00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201013/karabakh-1579465609.html

https://ria.ru/20201028/karabakh-1581911370.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арцрун ованнисян, азербайджан, армения, в мире