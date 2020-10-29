https://ria.ru/20201029/karabakh-1582124023.html

Путин обвинил СССР в бездействии во время первого конфликта в Карабахе

Путин обвинил СССР в бездействии во время первого конфликта в Карабахе

Советское руководство не приняло действенных мер, чтобы обеспечить безопасность людей, когда начинался первый карабахский конфликт, считает президент РФ... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T16:22

2020-10-29T16:22

2020-10-29T16:30

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нагорный карабах

владимир путин

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в мире

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Советское руководство не приняло действенных мер, чтобы обеспечить безопасность людей, когда начинался первый карабахский конфликт, считает президент РФ Владимир Путин.

россия

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, владимир путин, нагорно-карабахская республика, в мире