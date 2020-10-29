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Путин обвинил СССР в бездействии во время первого конфликта в Карабахе
Путин обвинил СССР в бездействии во время первого конфликта в Карабахе
Советское руководство не приняло действенных мер, чтобы обеспечить безопасность людей, когда начинался первый карабахский конфликт, считает президент РФ... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T16:22
2020-10-29T16:22
2020-10-29T16:30
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Советское руководство не приняло действенных мер, чтобы обеспечить безопасность людей, когда начинался первый карабахский конфликт, считает президент РФ Владимир Путин.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нагорный карабах, владимир путин, нагорно-карабахская республика, в мире