https://ria.ru/20201029/karabakh-1582024931.html
В Карабахе заявили о ракетных обстрелах Степанакерта и Шуши
Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщила о ракетных ударах армии Азербайджана по Степанакерту и Шуши. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T08:27
2020-10-29T08:27
2020-10-29T09:06
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
сша
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 29 окт — РИА Новости.</strong> Армия обороны непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской Республики</a> (НКР) сообщила о ракетных ударах армии <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> по <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерту</a> и Шуши.Ранены два человека. Ранее пресс-секретарь президента (НКР) Ваграм Погосян заявил о боях неподалеку от сел Аветараноц, Сгнах и Акнахбюр Аскеранского района, а также об уничтожении азербайджанского беспилотника турецкого происхождения.В свою очередь, Баку обвинил Ереван, который поддерживает НКР, в атаках на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта."В течение дня 28 октября и в ночь на 29 октября подразделения Вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных видов оружия, в том числе ракетами и артиллерией, позиции подразделений азербайджанской армии на различных направлениях фронта и населенные пункты вблизи прифронтовой зоны", — говорится в сообщении азербайджанского военного ведомства.Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. <a href="http://ria.ru/location_Baku/">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/">Ереван</a> возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/">ОДКБ</a>.Девятого октября в Москве прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к устойчивой деэскалации.Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США, которые состоялись в выходные, успехом это тоже не увенчалось.
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нагорно-карабахская республика
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорно-карабахская республика, сша, в мире
ЕРЕВАН, 29 окт — РИА Новости.
Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики
(НКР) сообщила о ракетных ударах армии Азербайджана
по Степанакерту
и Шуши.
"После полуночи и с раннего утра противник возобновил обстрелы мирных населенных пунктов. В частности, вражеские силы нанесли удары из реактивных систем залпового огня по городам Степанакерт, Шуши и прилегающим к ним населенным пунктам", — говорится в посте карабахской армии в Facebook.
Ранены два человека. Ранее пресс-секретарь президента (НКР) Ваграм Погосян заявил о боях неподалеку от сел Аветараноц, Сгнах и Акнахбюр Аскеранского района, а также об уничтожении азербайджанского беспилотника турецкого происхождения.
В свою очередь, Баку обвинил Ереван, который поддерживает НКР, в атаках на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта.
"В течение дня 28 октября и в ночь на 29 октября подразделения Вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных видов оружия, в том числе ракетами и артиллерией, позиции подразделений азербайджанской армии на различных направлениях фронта и населенные пункты вблизи прифронтовой зоны", — говорится в сообщении азербайджанского военного ведомства.
Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку
и Ереван
возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция
(член НАТО
). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ
.
Девятого октября в Москве прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились.
Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к устойчивой деэскалации.
Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США, которые состоялись в выходные, успехом это тоже не увенчалось.