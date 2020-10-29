https://ria.ru/20201029/karabakh-1582024931.html

В Карабахе заявили о ракетных обстрелах Степанакерта и Шуши

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщила о ракетных ударах армии Азербайджана по Степанакерту и Шуши. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T08:27

2020-10-29T08:27

2020-10-29T09:06

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581066431_0:322:3068:2048_1400x0_80_0_0_b7c3ba8da0fe10464f37103cce87afa9.jpg

<strong>ЕРЕВАН, 29 окт — РИА Новости.</strong> Армия обороны непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской Республики</a> (НКР) сообщила о ракетных ударах армии <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> по <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерту</a> и Шуши.Ранены два человека. Ранее пресс-секретарь президента (НКР) Ваграм Погосян заявил о боях неподалеку от сел Аветараноц, Сгнах и Акнахбюр Аскеранского района, а также об уничтожении азербайджанского беспилотника турецкого происхождения.В свою очередь, Баку обвинил Ереван, который поддерживает НКР, в атаках на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта."В течение дня 28 октября и в ночь на 29 октября подразделения Вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных видов оружия, в том числе ракетами и артиллерией, позиции подразделений азербайджанской армии на различных направлениях фронта и населенные пункты вблизи прифронтовой зоны", — говорится в сообщении азербайджанского военного ведомства.Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. <a href="http://ria.ru/location_Baku/">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/">Ереван</a> возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/">ОДКБ</a>.Девятого октября в Москве прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к устойчивой деэскалации.Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США, которые состоялись в выходные, успехом это тоже не увенчалось.

7

нагорно-карабахская республика

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, сша, в мире