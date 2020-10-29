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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201029/karabakh-1582024931.html
В Карабахе заявили о ракетных обстрелах Степанакерта и Шуши
Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщила о ракетных ударах армии Азербайджана по Степанакерту и Шуши. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T08:27
2020-10-29T09:06
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
сша
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 29 окт — РИА Новости.</strong> Армия обороны непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской Республики</a> (НКР) сообщила о ракетных ударах армии <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> по <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерту</a> и Шуши.Ранены два человека. Ранее пресс-секретарь президента (НКР) Ваграм Погосян заявил о боях неподалеку от сел Аветараноц, Сгнах и Акнахбюр Аскеранского района, а также об уничтожении азербайджанского беспилотника турецкого происхождения.В свою очередь, Баку обвинил Ереван, который поддерживает НКР, в атаках на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта."В течение дня 28 октября и в ночь на 29 октября подразделения Вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных видов оружия, в том числе ракетами и артиллерией, позиции подразделений азербайджанской армии на различных направлениях фронта и населенные пункты вблизи прифронтовой зоны", — говорится в сообщении азербайджанского военного ведомства.Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. <a href="http://ria.ru/location_Baku/">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/">Ереван</a> возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/">ОДКБ</a>.Девятого октября в Москве прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к устойчивой деэскалации.Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США, которые состоялись в выходные, успехом это тоже не увенчалось.
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нагорно-карабахская республика
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
нагорно-карабахская республика, сша, в мире

В Карабахе заявили о ракетных обстрелах Степанакерта и Шуши

08:27 29.10.2020 (обновлено: 09:06 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДым от пожара над домами города Степанакерт
Дым от пожара над домами города Степанакерт - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЕРЕВАН, 29 окт — РИА Новости. Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщила о ракетных ударах армии Азербайджана по Степанакерту и Шуши.

"После полуночи и с раннего утра противник возобновил обстрелы мирных населенных пунктов. В частности, вражеские силы нанесли удары из реактивных систем залпового огня по городам Степанакерт, Шуши и прилегающим к ним населенным пунктам", — говорится в посте карабахской армии в Facebook.

Ранены два человека. Ранее пресс-секретарь президента (НКР) Ваграм Погосян заявил о боях неподалеку от сел Аветараноц, Сгнах и Акнахбюр Аскеранского района, а также об уничтожении азербайджанского беспилотника турецкого происхождения.
В свою очередь, Баку обвинил Ереван, который поддерживает НКР, в атаках на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта.
"В течение дня 28 октября и в ночь на 29 октября подразделения Вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных видов оружия, в том числе ракетами и артиллерией, позиции подразделений азербайджанской армии на различных направлениях фронта и населенные пункты вблизи прифронтовой зоны", — говорится в сообщении азербайджанского военного ведомства.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.
Девятого октября в Москве прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились.
Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к устойчивой деэскалации.
Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США, которые состоялись в выходные, успехом это тоже не увенчалось.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорно-Карабахская РеспубликаСШАВ мире
 
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