https://ria.ru/20201029/kanada-1582185894.html
СМИ: в Канаде полицейский застрелил мужчину с ножом
СМИ: в Канаде полицейский застрелил мужчину с ножом
Полицейский застрелил мужчину с ножом в Монреале (канадская провинция Квебек), полицейский надзорный орган провинции начал расследование инцидента, сообщает... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T21:54
2020-10-29T21:54
2020-10-29T21:54
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Полицейский застрелил мужчину с ножом в Монреале (канадская провинция Квебек), полицейский надзорный орган провинции начал расследование инцидента, сообщает местный телеканал CTV.Отмечается, что инцидент произошел в районе Нотр-Дам-де-Грас.Утром в четверг правоохранители заметили мужчину с ножом, который направлялся в сторону полицейского автомобиля. Сообщается, что мужчина вел себя неадекватно. Находившиеся там полицейские выстрелили, мужчина с ножом в руках скончался на месте.Власти призывают свидетелей произошедшего сообщить имеющуюся информацию для содействия расследованию.
https://ria.ru/20200926/chechnya-1577815275.html
https://ria.ru/20200904/strelba-1576783527.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
квебек (провинция), монреаль, канада, в мире