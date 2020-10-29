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СМИ: в Канаде полицейский застрелил мужчину с ножом
СМИ: в Канаде полицейский застрелил мужчину с ножом
Полицейский застрелил мужчину с ножом в Монреале (канадская провинция Квебек), полицейский надзорный орган провинции начал расследование инцидента, сообщает... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T21:54
2020-10-29T21:54
квебек (провинция)
монреаль
канада
в мире
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Полицейский застрелил мужчину с ножом в Монреале (канадская провинция Квебек), полицейский надзорный орган провинции начал расследование инцидента, сообщает местный телеканал CTV.Отмечается, что инцидент произошел в районе Нотр-Дам-де-Грас.Утром в четверг правоохранители заметили мужчину с ножом, который направлялся в сторону полицейского автомобиля. Сообщается, что мужчина вел себя неадекватно. Находившиеся там полицейские выстрелили, мужчина с ножом в руках скончался на месте.Власти призывают свидетелей произошедшего сообщить имеющуюся информацию для содействия расследованию.
https://ria.ru/20200926/chechnya-1577815275.html
https://ria.ru/20200904/strelba-1576783527.html
квебек (провинция)
монреаль
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квебек (провинция), монреаль, канада, в мире

СМИ: в Канаде полицейский застрелил мужчину с ножом

21:54 29.10.2020
 
CC BY 2.0 / Tony Hisgett / Полиция КанадыПолиция Канады. Архивное фото
Полиция Канады. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
CC BY 2.0 / Tony Hisgett / Полиция Канады
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Полицейский застрелил мужчину с ножом в Монреале (канадская провинция Квебек), полицейский надзорный орган провинции начал расследование инцидента, сообщает местный телеканал CTV.
Отмечается, что инцидент произошел в районе Нотр-Дам-де-Грас.
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Власти призывают свидетелей произошедшего сообщить имеющуюся информацию для содействия расследованию.
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