Песков оценил идею Кадырова о выплатах назвавшим сыновей именем пророка
13:53 29.10.2020 (обновлено: 17:41 29.10.2020)
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Кремлю неизвестны детали инициативы чеченских властей о выплате 100 тысяч рублей всем, назвавшим сына в честь пророка Мухаммеда, но любые свободные средства, направленные на повышение рождаемости, — это благо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нам в деталях ничего об этой инициативе не известно, поэтому я не могу это прокомментировать. Если в республике есть свободные средства — любые свободные, доступные для региона и регионального бюджета деньги, если они используются на повышение рождаемости — это только благо. Но повторю: поскольку не знаем детали инициативы и я не знаю бюджетных параметров Чеченской Республики, ничего конкретного сказать не могу", — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать инициативу.