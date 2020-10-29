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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201029/kadyrov-1582081692.html
Песков оценил идею Кадырова о выплатах назвавшим сыновей именем пророка
Песков оценил идею Кадырова о выплатах назвавшим сыновей именем пророка
Кремлю неизвестны детали инициативы чеченских властей о выплате 100 тысяч рублей всем, назвавшим сына в честь пророка Мухаммеда, но любые свободные средства,... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T13:53
2020-10-29T17:41
религия и мировоззрение
чеченская республика (чечня)
дмитрий песков
рамзан кадыров
общество
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Кремлю неизвестны детали инициативы чеченских властей о выплате 100 тысяч рублей всем, назвавшим сына в честь пророка Мухаммеда, но любые свободные средства, направленные на повышение рождаемости, — это благо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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чеченская республика (чечня), дмитрий песков, рамзан кадыров, общество

Песков оценил идею Кадырова о выплатах назвавшим сыновей именем пророка

13:53 29.10.2020 (обновлено: 17:41 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Кремлю неизвестны детали инициативы чеченских властей о выплате 100 тысяч рублей всем, назвавшим сына в честь пророка Мухаммеда, но любые свободные средства, направленные на повышение рождаемости, — это благо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нам в деталях ничего об этой инициативе не известно, поэтому я не могу это прокомментировать. Если в республике есть свободные средства — любые свободные, доступные для региона и регионального бюджета деньги, если они используются на повышение рождаемости — это только благо. Но повторю: поскольку не знаем детали инициативы и я не знаю бюджетных параметров Чеченской Республики, ничего конкретного сказать не могу", — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать инициативу.

 
Религия и мировоззрениеЧеченская республика (Чечня)Дмитрий ПесковРамзан КадыровОбщество
 
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