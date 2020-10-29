Песков оценил идею Кадырова о выплатах назвавшим сыновей именем пророка

"Нам в деталях ничего об этой инициативе не известно, поэтому я не могу это прокомментировать. Если в республике есть свободные средства — любые свободные, доступные для региона и регионального бюджета деньги, если они используются на повышение рождаемости — это только благо. Но повторю: поскольку не знаем детали инициативы и я не знаю бюджетных параметров Чеченской Республики, ничего конкретного сказать не могу", — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать инициативу.