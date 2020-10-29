Минздрав рассказал об испытаниях "Спутника V" в Белоруссии
© Sputnik / Перейти в фотобанкМедицинский работник минской городской поликлиники No 28 проводит вакцинацию добровольцев от COVID-19 российским препаратом "Спутник V"
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Завершена вакцинация первым компонентом "Спутника V" всех добровольцев, испытывающих вакцину в Белоруссии, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"29 октября 2020 года в рамках двойного-слепого плацебо-контролируемого клинического исследования вакцины "Спутник V" (Гам-Ковид-Вак) в Республике Беларусь завершена вакцинация компонентом 1 (провакцинировано 100 человек), компонент 2 по состоянию на 29.10.2020 получили уже 11 участников",- говорится в сообщении.
За всеми участниками идет наблюдение в течение 180 дней с момента первой вакцинации, в ходе исследования оценивается эпидемиологическая эффективность, иммуногенность и безопасность вакцины, уточнили в пресс-службе.
"Единый подход к дизайну исследования в РФ и Республике Беларусь в перспективе обеспечит сопоставимость данных, полученных в РФ и РБ для принятия решения о возможности дальнейшей регистрации вакцины в Беларуси",- пояснили в пресс-службе.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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