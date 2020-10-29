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https://ria.ru/20201029/ispytaniya-1582162630.html
Минздрав рассказал об испытаниях "Спутника V" в Белоруссии
Минздрав рассказал об испытаниях "Спутника V" в Белоруссии
Завершена вакцинация первым компонентом "Спутника V" всех добровольцев, испытывающих вакцину в Белоруссии, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T18:41
2020-10-29T18:41
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
белоруссия
общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Завершена вакцинация первым компонентом "Спутника V" всех добровольцев, испытывающих вакцину в Белоруссии, сообщила пресс-служба Минздрава России.За всеми участниками идет наблюдение в течение 180 дней с момента первой вакцинации, в ходе исследования оценивается эпидемиологическая эффективность, иммуногенность и безопасность вакцины, уточнили в пресс-службе."Единый подход к дизайну исследования в РФ и Республике Беларусь в перспективе обеспечит сопоставимость данных, полученных в РФ и РБ для принятия решения о возможности дальнейшей регистрации вакцины в Беларуси",- пояснили в пресс-службе.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), белоруссия, общество

Минздрав рассказал об испытаниях "Спутника V" в Белоруссии

18:41 29.10.2020
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкМедицинский работник минской городской поликлиники No 28 проводит вакцинацию добровольцев от COVID-19 российским препаратом "Спутник V"
Медицинский работник минской городской поликлиники No 28 проводит вакцинацию добровольцев от COVID-19 российским препаратом Спутник V - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Завершена вакцинация первым компонентом "Спутника V" всех добровольцев, испытывающих вакцину в Белоруссии, сообщила пресс-служба Минздрава России.

"29 октября 2020 года в рамках двойного-слепого плацебо-контролируемого клинического исследования вакцины "Спутник V" (Гам-Ковид-Вак) в Республике Беларусь завершена вакцинация компонентом 1 (провакцинировано 100 человек), компонент 2 по состоянию на 29.10.2020 получили уже 11 участников",- говорится в сообщении.

За всеми участниками идет наблюдение в течение 180 дней с момента первой вакцинации, в ходе исследования оценивается эпидемиологическая эффективность, иммуногенность и безопасность вакцины, уточнили в пресс-службе.
"Единый подход к дизайну исследования в РФ и Республике Беларусь в перспективе обеспечит сопоставимость данных, полученных в РФ и РБ для принятия решения о возможности дальнейшей регистрации вакцины в Беларуси",- пояснили в пресс-службе.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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