https://ria.ru/20201029/ispytaniya-1582162630.html

Минздрав рассказал об испытаниях "Спутника V" в Белоруссии

Минздрав рассказал об испытаниях "Спутника V" в Белоруссии

Завершена вакцинация первым компонентом "Спутника V" всех добровольцев, испытывающих вакцину в Белоруссии, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T18:41

2020-10-29T18:41

2020-10-29T18:41

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

белоруссия

общество

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Завершена вакцинация первым компонентом "Спутника V" всех добровольцев, испытывающих вакцину в Белоруссии, сообщила пресс-служба Минздрава России.За всеми участниками идет наблюдение в течение 180 дней с момента первой вакцинации, в ходе исследования оценивается эпидемиологическая эффективность, иммуногенность и безопасность вакцины, уточнили в пресс-службе."Единый подход к дизайну исследования в РФ и Республике Беларусь в перспективе обеспечит сопоставимость данных, полученных в РФ и РБ для принятия решения о возможности дальнейшей регистрации вакцины в Беларуси",- пояснили в пресс-службе.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), белоруссия, общество