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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201029/islam-1582085532.html
Дискриминация мусульман - преступление, считает шейх
Дискриминация мусульман - преступление, считает шейх
Верховный имам египетского университета Аль-Азхар шейх Ахмад ат-Тайиб призвал мировое сообщество принять закон, расценивающий враждебное отношение к мусульманам РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T14:09
2020-10-29T14:10
религия и мировоззрение
религия
эммануэль макрон
франция
египет
париж
справки
в мире
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КАИР, 28 окт - РИА Новости. Верховный имам египетского университета Аль-Азхар шейх Ахмад ат-Тайиб призвал мировое сообщество принять закон, расценивающий враждебное отношение к мусульманам и их дискриминацию как преступление."Призываем мировое сообщество принять норму международного права, которая признает преступлением враждебное отношение к мусульманам, их дискриминацию с точки зрения прав, обязанностей и проявления уважения", - заявил верховный имам одного из старейших и наиболее авторитетных мусульманских духовных университетов мира в речи по случаю празднования дня рождения пророка Мухаммеда.Шейх ат-Тайиб напомнил, что Аль-Азхар ранее одним из первых осудил убийство во Франции учителя истории, показавшего ученикам опубликованные в журнале Charlie Hebdo карикатуры на пророка Мухаммеда. При этом, по его словам, "крайне прискорбно видеть негативное отношение к исламу и мусульманам, которое стали орудием для получения голосов на выборах и конкуренции за них".Верховный имам подчеркнул, что "оскорбительные карикатуры", которые размещает ряд газет и журналов и к которым прибегают в том числе на политической арене, представляет собой "открытую враждебность" по отношению к исламу.Ранее с осуждением убийства учителя в пригороде Парижа выступил муфтий Египта Шауки Аллям, заявивший об отсутствии какого-либо оправдания подобному преступлению с точки зрения ислама. Муфтий также призвал французское правительство не возлагать на ислам и мусульман последствия преступных действий экстремиста.Экстремист вечером 16 октября обезглавил учителя истории около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. Убийство связывают с инцидентом в школе, где работал преподаватель. Сообщается, что 5 октября он проводил урок, на котором обсуждалась свобода слова. Учитель показывал опубликованные в Charlie Hebdo карикатуры на пророка Мухаммеда.Комментируя трагедию в пригороде Парижа, президент Эммануэль Макрон заявил, что во Франции не откажутся от публикации подобных карикатур. Французский лидер также высказал идею о необходимости "освободить ислам во Франции от иностранного влияния" и усилить контроль за финансированием мечетей, построить "просвещенный ислам" в стране.
https://radiosputnik.ria.ru/20201029/nitstsa-1582079467.html
https://ria.ru/20201027/provokatsiya-1581828559.html
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религия, эммануэль макрон, франция, египет, париж, справки, в мире

Дискриминация мусульман - преступление, считает шейх

14:09 29.10.2020 (обновлено: 14:10 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМечеть Аль-Сахаба в Шарм-эль-Шейхе
Мечеть Аль-Сахаба в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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КАИР, 28 окт - РИА Новости. Верховный имам египетского университета Аль-Азхар шейх Ахмад ат-Тайиб призвал мировое сообщество принять закон, расценивающий враждебное отношение к мусульманам и их дискриминацию как преступление.
"Призываем мировое сообщество принять норму международного права, которая признает преступлением враждебное отношение к мусульманам, их дискриминацию с точки зрения прав, обязанностей и проявления уважения", - заявил верховный имам одного из старейших и наиболее авторитетных мусульманских духовных университетов мира в речи по случаю празднования дня рождения пророка Мухаммеда.
Шейх ат-Тайиб напомнил, что Аль-Азхар ранее одним из первых осудил убийство во Франции учителя истории, показавшего ученикам опубликованные в журнале Charlie Hebdo карикатуры на пророка Мухаммеда. При этом, по его словам, "крайне прискорбно видеть негативное отношение к исламу и мусульманам, которое стали орудием для получения голосов на выборах и конкуренции за них".
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"Ужасающая трагедия". В Кремле прокомментировали нападение в Ницце
Верховный имам подчеркнул, что "оскорбительные карикатуры", которые размещает ряд газет и журналов и к которым прибегают в том числе на политической арене, представляет собой "открытую враждебность" по отношению к исламу.
Ранее с осуждением убийства учителя в пригороде Парижа выступил муфтий Египта Шауки Аллям, заявивший об отсутствии какого-либо оправдания подобному преступлению с точки зрения ислама. Муфтий также призвал французское правительство не возлагать на ислам и мусульман последствия преступных действий экстремиста.
Экстремист вечером 16 октября обезглавил учителя истории около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. Убийство связывают с инцидентом в школе, где работал преподаватель. Сообщается, что 5 октября он проводил урок, на котором обсуждалась свобода слова. Учитель показывал опубликованные в Charlie Hebdo карикатуры на пророка Мухаммеда.
Комментируя трагедию в пригороде Парижа, президент Эммануэль Макрон заявил, что во Франции не откажутся от публикации подобных карикатур. Французский лидер также высказал идею о необходимости "освободить ислам во Франции от иностранного влияния" и усилить контроль за финансированием мечетей, построить "просвещенный ислам" в стране.
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