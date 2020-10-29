https://ria.ru/20201029/islam-1582085532.html

Дискриминация мусульман - преступление, считает шейх

Дискриминация мусульман - преступление, считает шейх

Верховный имам египетского университета Аль-Азхар шейх Ахмад ат-Тайиб призвал мировое сообщество принять закон, расценивающий враждебное отношение к мусульманам РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T14:09

2020-10-29T14:09

2020-10-29T14:10

религия и мировоззрение

религия

эммануэль макрон

франция

египет

париж

справки

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155134/15/1551341506_0:161:3067:1886_1400x0_80_0_0_2c3ee98073ee2fce0513e26e7d2f2b7a.jpg

КАИР, 28 окт - РИА Новости. Верховный имам египетского университета Аль-Азхар шейх Ахмад ат-Тайиб призвал мировое сообщество принять закон, расценивающий враждебное отношение к мусульманам и их дискриминацию как преступление."Призываем мировое сообщество принять норму международного права, которая признает преступлением враждебное отношение к мусульманам, их дискриминацию с точки зрения прав, обязанностей и проявления уважения", - заявил верховный имам одного из старейших и наиболее авторитетных мусульманских духовных университетов мира в речи по случаю празднования дня рождения пророка Мухаммеда.Шейх ат-Тайиб напомнил, что Аль-Азхар ранее одним из первых осудил убийство во Франции учителя истории, показавшего ученикам опубликованные в журнале Charlie Hebdo карикатуры на пророка Мухаммеда. При этом, по его словам, "крайне прискорбно видеть негативное отношение к исламу и мусульманам, которое стали орудием для получения голосов на выборах и конкуренции за них".Верховный имам подчеркнул, что "оскорбительные карикатуры", которые размещает ряд газет и журналов и к которым прибегают в том числе на политической арене, представляет собой "открытую враждебность" по отношению к исламу.Ранее с осуждением убийства учителя в пригороде Парижа выступил муфтий Египта Шауки Аллям, заявивший об отсутствии какого-либо оправдания подобному преступлению с точки зрения ислама. Муфтий также призвал французское правительство не возлагать на ислам и мусульман последствия преступных действий экстремиста.Экстремист вечером 16 октября обезглавил учителя истории около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. Убийство связывают с инцидентом в школе, где работал преподаватель. Сообщается, что 5 октября он проводил урок, на котором обсуждалась свобода слова. Учитель показывал опубликованные в Charlie Hebdo карикатуры на пророка Мухаммеда.Комментируя трагедию в пригороде Парижа, президент Эммануэль Макрон заявил, что во Франции не откажутся от публикации подобных карикатур. Французский лидер также высказал идею о необходимости "освободить ислам во Франции от иностранного влияния" и усилить контроль за финансированием мечетей, построить "просвещенный ислам" в стране.

https://radiosputnik.ria.ru/20201029/nitstsa-1582079467.html

https://ria.ru/20201027/provokatsiya-1581828559.html

франция

египет

париж

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, эммануэль макрон, франция, египет, париж, справки, в мире